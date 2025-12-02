Contigo-Zurekin se muestra "satisfecho" con el cese del director general de Obras Públicas y ve "zanjada" la crisis

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin se ha mostrado este martes "satisfecho con la depuración de responsabilidades" por el reparo suspensivo que ha emitido la Intervención General del Gobierno de Navarra respecto del modificado de las obras del túnel de Belate, una depuración que se ha traducido en el cese del director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pedro López.

Contigo-Zurekin, que junto a Geroa Bai -ambos socios del Gobierno, había pedido responsabilidades políticas tras el informe de la Intervención, ha considerado que "queda zanjada" con el cese de Pedro López "la crisis derivada del reparo suspensivo del modificado de Belate".

"No vamos a permitir ni una sola duda en la gestión del dinero público. Y si identificamos una mala gestión, como ha sido el caso, vamos a exigir responsabilidades firmes caiga quien caiga", ha señalado Contigo-Zurekin en una nota.

La coalición ha explicado que conoció a finales de la semana pasada el informe de la Intervención General que "constataba que el expediente del modificado de la obra de Belate, en gran parte, no estaba adecuadamente justificado por no responder a la imprevisibilidad aducida por la unidad gestora (la Dirección General de Obras Públicas)".

Ante dicho informe, Contigo-Zurekin manifestó el pasado viernes que consideraba éste un asunto de "gravedad" y exigía explicaciones a lo expuesto por la Intervención General, así como la "asunción de responsabilidades políticas" por el Departamento de Cohesión Territorial, responsable de la obra.

La coalición ha añadido que en una reunión celebrada el lunes entre los socios del Gobierno mantuvo "un tono serio, exigente, pero constructivo", e insistió en "la imperiosa necesidad no solo de introducir mecanismos de control extra en dicha obra sino a su vez la necesidad de depurar responsabilidades respecto a la tramitación de dicho modificado de la obra de Belate".

"Tras una reflexión interna de Contigo-Zurekin y coordinada con el resto de organizaciones que conforman el Gobierno a lo largo de la jornada de hoy, tanto el Departamento de Cohesión Territorial como la propia presidenta del Gobierno han decidido añadir a las medidas propuestas ayer el cese del director general de Obras Públicas, algo que responde a la demanda puesta de manifiesto por parte de Contigo Zurekin", ha señalado.

Ante todo ello, Contigo-Zurekin considera "adecuadas y proporcionadas las medidas adoptadas por el Gobierno, tanto las que extreman los controles de cara a futuro, como las que depuran las responsabilidades políticas de los errores cometidos". Desde la coalición han asegurado que continuarán "alerta para que el rigor, la transparencia y el interés público sea lo que prime en todas las actuaciones de este Gobierno".

Contigo-Zurekin ha afirmado que, "con esta actuación, en la que han funcionado tanto los controles internos del Gobierno (la Intervención General es un cargo del propio Gobierno), como el diálogo y la reflexión compartida en el seno de los grupos que forman parte del Ejecutivo, se lanza un mensaje nítido a la sociedad navarra, se actúa con contundencia y rapidez frente a actuaciones cuya respuesta al interés general pueda quedar en entredicho".

La coalición ha añadido que, "frente a gobiernos y partidos que dan cobijo a responsables de actuaciones de incalculable mayor gravedad que la que aquí se ha dirimido, el Gobierno de Navarra del que forma parte Contigo-Zurekin, por empuje de la coalición, actúa en pro del interés general, con transparencia, determinación y sin temblarle el pulso, porque, además de lo expuesto, pretenden enviar un mensaje claro a la sociedad navarra, que todos los políticos no somos iguales y lo vamos a demostar".