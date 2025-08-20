Contigo-Zurekin pide que el equipo Israel no participe en la Vuelta a España

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coalición Contigo-Zurekin ha reclamado este miércoles que el equipo ciclista Israel-Premier Tech no participe en la Vuelta a España, que se desarrollará entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre, y que incluye una etapa que transcurrirá por Navarra el próximo 2 de septiembre.

Contigo-Zurekin ha afirmado en una nota que "la participación del citado equipo ciclista en esta competición española consiste en una operación de propaganda 'sportswashing' por parte del Estado de Israel, denunciado por múltiples organismos internacionales por crímenes de guerra y violaciones sistemáticas de derechos humanos contra el pueblo palestino".

La coalición de izquierdas ha destacado que "este equipo lleva el nombre oficial del Estado de Israel y como es público y notorio está financiado por instituciones vinculadas al sionismo". "Su participación en La Vuelta convierte esta competición en una herramienta de propaganda internacional para blanquear un régimen de apartheid que está perpetrando un brutal genocidio", ha añadido.

Contigo-Zurekin ha afirmado que "el deporte es una disciplina vital que, junto con el fomento de una vida saludable, debe servir para entablar y fortalecer las relaciones fraternales entre los pueblos del mundo". "Este nunca debe ser instrumentalizarlo para blanquear la sinrazón más embrutecida del ser humano", ha señalado.

Además, la coalicíon ha destacado que "ante el genocidio que el Estado sionista de Israel está perpetrando sobre la población palestina, la sociedad navarra y también sus instituciones están manteniendo una admirable actitud solidaria". Así, ha relatado que el pasado 23 de mayo la presidenta del Gobierno de Navarra "anunció el estudio de la ruptura de relaciones comerciales con el Estado de Israel" y el pasado 28 de mayo el Gobierno de Navarra en sesión de Gobierno aprobó "una importante declaración institucional en la que exige a Israel el alto el fuego inmediato y permanente y el fin del devastador asedio al que está sometiendo a la población civil palestina de la Franja de Gaza".

Contigo-Zurekin ha destacado que estos ejemplos "son el camino a seguir por las instituciones públicas comprometidas con los derechos humanos, y ante lo deplorable de la participación del citado esquipo ciclista en una competición deportiva financiada con recursos públicos, nuestras administraciones públicas no deben permanecer impasibles".

Por ello, ha solicitado al Gobierno de Navarra que "con la mayor de las premuras y con carácter oficial y público, solicite a la empresa organizadora de esta competición, Unipublic, la inmediata exclusión del citado equipo ciclista".

También solicita a todos los ayuntamientos por cuyos términos municipales esté previsto transcurra esta carrera que hagan la misma solicitud.

En el caso de que finalmente este equipo ciclista tome parte el próximo 2 de septiembre de la etapa que transcurra por Navarra, Contigo-Zurekin ha demandado al Gobierno de Navarra y a los ayuntamientos que "de manera oficial y pública muestren su rechazo a la presencia de este equipo ciclista en nuestra comunidad".

La coalición también solicita a la empresa pública Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio (NICDO) que suspenda la programación especial del Parque de la Naturaleza Sendaviva y del Centro de Esquí Nórdico y Actividades Deportivas Larra-Belagua organizada con motivo de la etapa navarra de La Vuelta en caso de que el equipo Israel participe en ella. Del mismo modo, plantea "a todos los representantes públicos de todas las instituciones de Navarra que no participen en los actos oficiales o protocolarios que se celebren con motivo del citado evento".

Contigo-Zurekin ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad navarra a que "siga movilizándose de manera solidaria con el pueblo palestino y en contra del genocidio sionista".