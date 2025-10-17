Contigo-Zurekin pide no usar el término 'mena' en los debates, documentos e iniciativas del Parlamento de Navarra

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha solicitado a la Mesa del Parlamento de Navarra que emita una serie de recomendaciones para evitar el uso del término 'mena' en los debates, documentos e iniciativas parlamentarias, al considerar que se trata de una expresión "que deshumaniza y estigmatiza a niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de especial vulnerabilidad".

En un comunicado, el portavoz parlamentario de la coalición, Carlos Guzmán, ha recordado que el informe de Save the Children (2019) "ya alertaba de que hablar de menas supone categorizar y ocultar el aspecto más humano de la infancia migrante". "Emplear términos que reducen a los menores migrantes a meras siglas o categorías administrativas, oculta su realidad humana y sus derechos", ha criticado.

En este sentido, Guzmán ha defendido que el Parlamento de Navarra "debe ser ejemplo de empatía, diversidad y defensa de los derechos humanos donde el lenguaje sirva para construir convivencia y no para estigmatizar". "Las palabras importan, y el uso de expresiones deshumanizadoras no solo es inadecuado, sino que alimenta discursos de odio y normaliza el desprecio hacia colectivos vulnerables", ha advertido.

Asimismo, ha recordado que "los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados son, ante todo, infancia con derechos y merecen ser tratados con la misma dignidad y sensibilidad que cualquier otro menor".