Contigo-Zurekin pide una valoración "rigurosa" de Belate: "No avalaremos que se abone ni un solo euro más"

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha insistido este jueves en la celebración de una reunión de los socios de Gobierno tras conocer el informe de la asesoría jurídica del Ejecutivo que descarta que se pueda recurrir a la fórmula del enriquecimiento injusto para hacer el pago del sobrecoste de la obra de Belate y ha advertido de que no avalarán que "se abone ni un solo euro más".

En declaraciones a los medios de comunicación, Guzmán ha indicado que "el conjunto del Gobierno tenemos que hacer una valoración rigurosa y compartida del contenido del informe y del momento en el que nos encontramos".

A su juicio, "hay dos prioridades fundamentales, la de dar continuidad a unas obras que son importantísimas para el presente y futuro de nuestra Comunidad y garantizar la máxima transparencia, eficacia y garantía de legalidad en el uso de los fondos públicos de cualquier Administración, en este caso del Gobierno de Navarra".

Guzmán ha avisado de que no avalarán que "se abone ni un solo euro más" y ha dicho que piden al resto de socios de Gobierno "realizar de manera urgente esa valoración compartida, rigurosa del contenido del informe para que entre todos y todas dibujemos un horizonte de certidumbres al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Navarra, que en estos momentos ven grandes incertidumbres alrededor de una infraestructura que es imprescindible para el presente y el futuro de nuestra Comunidad".