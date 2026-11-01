Continúa la búsqueda de la mujer de 87 años desaparecida el martes en Ansoáin (Pamplona)

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PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda activado para localizar a la mujer de 87 años desaparecida la tarde del martes en Ansoáin continuó este domingo con sus labores sobre el terreno.

Durante la jornada, formaron parte del dispositivo efectivos de bomberos del parque de Cordovilla y Trinitarios, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), el Grupo de Rescate Acuático, efectivos de la Policía Local de la zona, la Policía Foral y la Guardia Civil, así como voluntarios.

El dispositivo de emergencias se activó el pasado martes, 27 de octubre, después de que la mujer no acudiera a comer al lugar donde lo hace habitualmente.