Continúan las labores de búsqueda del varón de 68 años desaparecido en Olite

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Continúan este viernes las labores de búsqueda del varón de 68 años desaparecido la tarde del día 31 de diciembre en Olite. Salió a pasear de la residencia de ancianos de la localidad y no regresó, según han informado desde Sos Navarra.

La niebla presente en la zona esta mañana impide el uso del helicóptero, que se incorporará al dispositivo de búsqueda cuando la situación meteorológica lo permita.

Están trabajando así efectivos del Servicio de Bomberos, Grupo de Rescate Técnico, Grupo de Rescate Acuático, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral con drones, guías caninos, seguridad ciudadana, brigada de Protección Medioambiental, así como Policía Judicial y Guardia Civil.