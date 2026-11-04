Continúan las labores de búsqueda de la vecina de Ansoáin desaparecida desde la semana pasada

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PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las labores de búsqueda de la vecina de Ansoáin desaparecida la tarde del martes de la semana pasada continúan este miércoles, según han informado desde el 112.

Durante la jornada de hoy integran el dispositivo efectivos de bomberos de los parques de Cordovilla, Trinitarios y el GRT, así como efectivos de la unidad canina de la Policía Foral.

El dispositivo de emergencias se activó el martes, 27 de octubre, después de que la mujer no acudiera a comer al lugar donde lo hace habitualmente.