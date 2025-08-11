Continúan las labores de extinción del incendio de Carcastillo

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Carcastillo, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio de Carcastillo (Navarra) que se inició el pasado sábado por la noche.

Según han informado desde el servicio de emergencias navarro, los bomberos han estado trabajando por tierra a lo largo de toda la noche y desde primera hora de la mañana de este lunes se irán relevando de manera progresiva nuevos efectivos para continuar con las labores de extinción.

Asimismo los medios aéreos se irán incorporando al dispositivo tan pronto como las condiciones de luz lo permitan

Según han explicado, las condiciones meteorológicas han mejorado durante la noche y en estos momentos y los vecinos de Carcastillo y Murillo el Fruto pueden abrir las ventanas para ventilar las casas.

Desde Protección Civil seguirán monitorizando la situación y piden a la ciudadanía que se mantenga atenta a las recomendaciones, que se irán transmitiendo también a los ayuntamientos.