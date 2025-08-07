Continúan las labores de remate y vigilancia en el incendio de Muruzábal

El resto de incendios de ayer miércoles están extinguidos

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un retén formado por tres vehículos continúan realizando labores de remate y vigilancia en la zona del incendio declarado el pasado martes entre las localidades de Muruzábal, Obanos y Enériz, debido a que hay activas alertas amarillas de AEMET por altas temperaturas para la jornada de este jueves.

El resto de incendios en los que se intervenía este miércoles se encuentran ya extinguidos, según han informado desde el Gobierno de Navarra.

El incendio declarado el martes entre las localidades de Muruzábal, Obanos y Enériz ha calcinado 338 hectáreas en un perímetro de 11 kilómetros y tuvo su origen en una empacadora, según explicó la consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López.