El incendio de Muruzábal, Obanos y Enériz tuvo su origen en una empacadora y ha afectado a 338 hectáreas

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que el incendio declarado ayer martes entre las localidades de Muruzábal, Obanos y Enériz ha calcinado 338 hectáreas en un perímetro de 11 kilómetros y tuvo su origen en una empacadora.

En declaraciones a los medios de comunicación, junto al consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, José Mª Aierdi, López ha explicado que tanto este incendio como el declarado en Artajona "en estos momentos están controlados".

"Se está trabajando sobre el terreno, rematando las tareas para buscar el enfriamiento de la zona. También tenemos un helicóptero todavía enfriando, pero las circunstancias han evolucionado de forma bastante más favorable a lo que ayer nos habíamos encontrado", ha indicado López.

Según ha añadido, se mantiene el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), activado ayer martes, "porque el pronóstico de riesgo por incendio forestal ayer era alto, muy alto, y se prevé que se evolucione en estos días hacia extremo". "Con lo cual, entendemos que es más que necesario mantener este nivel 2 de emergencia", ha dicho.

SE PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PERO CON "VIGILANCIA"

Ha apuntado López que "ayer, dadas las circunstancias, el pronóstico que Aemet nos había mandado, tanto al Gobierno de Navarra como a todos los alcaldes, las circunstancias tan excepcionales, extremas, de posibilidad de múltiples focos de incendios, nos llevaron a la necesidad de dictar una orden foral, basados en los informes de emergencias, protección civil y las circunstancias meteorológicas que Aemet nos determinaba, restringiendo actividades que produjeran un riesgo añadido".

"Actividades humanas, como son agrícolas, forestales o cualquier otra índole que conllevara una posible chispa, deflagración o actividad eléctrica. Hoy, viendo que las circunstancias han ido evolucionando de manera muy favorable, o más favorable, entendemos que es necesario interpretar de una forma flexible esta orden foral para que ciertas actividades, tanto agrícolas como forestales o civiles, se puedan desarrollar con normalidad, siempre bajo vigilancia y cautela", ha manifestado.

Por su parte, Aierdi ha señalado que "tenemos que compatibilizar las medidas y asegurar el mínimo riesgo, evidentemente, con las medidas de protección que se han habilitado, con el desarrollo de la actividad que, lógicamente, en los dos frentes, tanto en el sector agrario ganadero como forestal, es necesario".

Actividades "que en este momento es urgente acometer y que están afectando incluso a la propia actividad industrial de conserveras de algunas empresas que están en pleno proceso de recogida de algunos de los cultivos". "Por eso, en la reunión de esta mañana, hemos venido trabajando, desde Protección Civil, Bomberos, Policía y el Departamento, en cuáles deberían ser esas medidas de flexibilización que tenemos que afrontar", ha dicho.

Por otro lado, "todo el trabajo de las cosechadoras hortícolas, que en este momento la recogida del tomate, pimiento, alcachofa, col, brócoli, rábanos, etc., son actividades que no tienen un riesgo excesivo, que tienen un riesgo mínimo y que es fundamental desarrollar esa actividad porque si no se van a perder los cultivos".

"Evidentemente, en todos los casos lo que pedimos es que se extremen las medidas de protección, de seguridad, para que efectivamente no encontremos con un problema en este sentido", ha subrayado.

En respuesta a los periodistas sobre las críticas vertidas por sindicatos y organizaciones agrarias, que pedían la dimisión de la consejera por establecer la prohibición de realizar ciertas actividades "sin contar con el sector", López ha afirmado que "solo puedo respetar las decisiones que los demás toman".

"Y la mía creo que también debe ser respetada, porque no ha sido una decisión unilateral. Ha sido una decisión basada, primero, en el histórico que en Navarra todos conocemos. Sabemos que en el año 22, en este punto donde nos encontramos, inició un episodio bastante importante para esta comunidad", ha dicho.

Según ha añadido, "hemos estado trabajando activamente con bomberos, con Guardia Civil, con Policía Foral, con los alcaldes de la zona y desde el Servicio de Protección Civil y Emergencias, después de analizar todos los pronósticos meteorológicos, la disponibilidad de recursos, el contexto en el que nos íbamos a desenvolver a lo largo de estos días".

"Consideraron necesario, imprescindible, el que cualquier actividad humana que incrementara el riesgo que en este momento tenemos presente era necesario, regular y prohibir. Y viendo que técnicamente se toma esta decisión yo, de una manera responsable y política, tenía que asumirla", ha manifestado.

Ha apuntado López que se ha estado "analizando las decisiones que había que tomar en una visión transversal y responsable de Gobierno, velando por la seguridad de todos los navarros y navarras y de todo el territorio, incluido la actividad forestal y agrícola".

"Y desde ese respeto y análisis, desde primera hora de la mañana, el consejero Aierdi y yo hemos visto la necesidad de que el pronóstico quizás no era tal cual nos lo trasladaban ayer. La evolución del incendio era más favorable de lo que podíamos entender que podría ser y hay que ser flexible y adaptable a las circunstancias, mantener la mente fría, tomar decisiones firmes y contundentes y transmitirlas de manera segura y clara. Y es lo que hemos hecho. Y para llegar a este momento, llevamos muchas horas trabajando", ha comentado.

Según López, "vamos a ir viendo cómo evoluciona el día de hoy". "Vamos a ver si tenemos focos, no tenemos, qué recursos hay... Porque en el momento que activamos un nivel 2 de emergencia, podemos disponer de los recursos del MITECO, pero sabéis que todas las comunidades autónomas o muchas, están en un riesgo extremo. En el momento que se activen focos de incendios, se va a disponer de esos recursos del MITECO y vamos a tener todos que competir", ha manifestado. Es algo "muy complicado de gestionar", ha continuado, "y requiere una inmediatez y una flexibilidad y una toma de decisión muy ágil".

La consejera ha advertido de que "viene viento sur, las temperaturas se van a incrementar" y "hasta que no esté totalmente enfriada la zona y no haya puntos calientes" no "podemos asegurar" que el incendio se encuentra totalmente extinguido, "porque una ráfaga de viento" puede "reavivar este fuego".

"Esto ya lo vivimos en el 22 y en el 21, por ejemplo, en el incendio de Leire. Era un incendio que entendíamos extinguido y nos dio un susto importante. No es una ciencia cierta, tenemos que trabajar sobre el terreno y sobre incertidumbres y con ello tomar decisiones, intentar que sean lo más acertadas y lo más precisas posibles", ha comentado.

En cuanto al origen, Aierdi ha explicado que ha sido debido a una empacadora y que "en este momento la Policía está desarrollando el proceso de investigación". "Esperamos tener más información muy pronto", ha dicho.