Controlado un incendio en un bloque de viviendas en Zizur Mayor, sin heridos

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han controlado un incendio declarado este lunes en un bloque de viviendas ubicado en la Avenida Belascoain de Zizur Mayor que no ha provocado heridos.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 14.56 horas y se ha dado por controlado a las 15.51 horas.

El fuego ha causado daños únicamente en el segundo piso, aunque el humo ha afectado a todo el edificio, que ha sido desalojado. No hay personas afectadas.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Cordovilla y de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital básico en prevención, Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil. Bomberos del parque de Cordovilla continúan en el lugar realizando labores de ventilación.