Controlado un incendio en la cuneta de la AP-15 en Pueyo

PAMPLONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han conseguido controlar un incendio de matorral en la cuneta de la AP-15 (Autopista de Navarra), en su punto kilométrico 60, en el término municipal de Pueyo.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 11.01 horas y se ha movilizado hasta el lugar a bomberos de los parques de Tafalla y Cordovilla, dos helicópteros, personal del Guarderío Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil.

La vía se encuentra cortada en su sentido sur y se han habilitado desvíos hacia la N-121, lo que está originando retenciones en el tráfico. La Guardia Civil señaliza y mantiene cortes intermitentes de la vía, desde el kilómetro 62, para facilitar las labores de extinción.

El dispositivo de extinción ha dado por controlado el incendio sobre las 12.00 horas. No ha habido personas afectadas.