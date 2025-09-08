Controlado el incendio forestal declarado el sábado en Urraúl Alto.

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra han dado por controlado la mañana de este lunes el incendio forestal declarado en la tarde del sábado en Urraúl Alto.

Así lo ha comunicado en una rueda de prensa en la sede de SOS Navarra la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, que ha subrayado que los efectivos continúan en la zona rematando las tareas sobre el terreno afectado.

La consejera ha destacado que la rápida actuación fue clave para evitar que la situación fuese a mayores en un incendio potencialmente muy peligroso, con altas temperaturas, fuertes vientos, una orografía complicada para la acción de medios terrestres y en una zona con mucho combustible para las llamas.

En total, según ha informado la consejera, la superficie afectada por el incendio ha sido de 60,4 hectáreas, formadas por aproximadamente doce hectáreas de masa arbolada (pino silvestre), una hectárea de terrenos agrícolas y el resto pastos arbustivos.

En las labores de extinción del incendio han participado efectivos de bomberos de los parques de Sangüesa, Cordovilla, Navascués, Burguete, Tafalla y Estella-Lizarra así como bomberos voluntarios de Aoiz realizando labores por tierra. También dos bulldozer del Guarderío de Medio Ambiente y efectivos de la Policía Foral y la Guardia Civil. Además, voluntarios de la Cruz Roja han participado dando avituallamiento a los efectivos en el lugar.

Respecto a los medios aéreos, han participado inicialmente dos helicópteros del Gobierno de Navarra, más otros dos helicópteros del MITECO con sede en Noáin. Posteriormente se solicitaron más medios al MITECO, y se unieron a las labores de extinción del incendio dos aviones de carga en tierra de Agoncillo (La Rioja), la brigada forestal (BRIF) de Lubia (Soria) con otros dos helicópteros, un helicóptero medio proveniente de Plasencia del Monte (Huesca) y un avión coordinador de Zaragoza, que trabajaron en la zona durante el sábado y se retiraron al mejorar la situación y no ser necesaria su ayuda el domingo.

En la actual situación, se ha aprobado la desescalada del Plan INFONA (Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Foral de Navarra), a Situación Operativa 0, que mantiene el plan activo en fase de preemergencia.

El plan estaba activo en Situación Operativa 1 desde el domingo por la tarde debido a la evolución favorable del incendio y de las condiciones meteorológicas, que han permitido desescalar el plan, pero se mantiene activo debido a que el riesgo de incendios forestales previsto para los próximos días aún es muy alto en algunos puntos de Navarra.

El plan se activó inicialmente en Situación Operativa 2 el sábado, debido a la previsión de que el desarrollo del incendio pudiera afectar gravemente a bienes forestales, y a la necesidad de pedir recursos al MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para ayudar con las labores de extinción.