Controlado un incendio de rastrojo en Azagra

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos intervienen para tratar de extinguir un incendio de rastrojo que se ha declarado este mediodía en la zona de Camino de Peralta, en Azagra.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.08 horas y se ha movilizado una dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Peralta, Lodosa y Tafalla, la la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), un helicóptero de extinción, guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral. Cuentan con la colaboración de tractoristas que realizan cortafuegos.

El dispositivo ha conseguido perimetrar y dar por controlado el incendio a las 12.20 horas. No se han registrado daños personales ni maquinaria afectada por el fuego.