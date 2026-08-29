Controlado un incendio de vegetación en Larra

Archivo - Un helicóptero trata de apagar un fuego en Navarra, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los servicios de extinción han controlado este sábado un incendio de vegetación que se ha declarado en Larra, en el término de Isaba. No ha habido personas afectadas.
Según ha informado el 112 Sos Navarra, se trata de un incendio latente de un pino, posiblemente provocado por la caída de un rayo días atrás. Además, se ha originado en una zona rocosa de difícil acceso, sin riesgo de propagación.
El aviso por el fuego se ha dado a las 18.49 horas. Al lugar han sido movilizados brigada helitransportada, helicóptero, Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral. El helicóptero ha realizado varias descargas.