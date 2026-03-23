Convocan movilizaciones en el sector de artes gráficas por la negociación del convenio

Los sindicatos LAB, ELA, UGT y CCOO convocan movilizaciones en el sector de artes gráfica en los próximos meses. - LAB

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, ELA, UGT y CCOO han convocado a los trabajadores de artes gráficas a movilizarse en los próximos meses "tras más de un año de negativas por parte de la patronal Aegran a sentarse a negociar el convenio" del sector en Navarra.

El calendario de movilizaciones incluye paros el 23 de abril y 21 de mayo de 5 a 6 y de 13 a 15 horas, con concentraciones en los centros de trabajo. Asimismo, el 11 de junio se ha convocado una jornada de huelga en el sector.

Además de estas fechas concretas, a lo largo de los próximos meses se realizarán diversas "acciones reivindicativas" para reclamar la recuperación del convenio del sector en Navarra.

Los sindicatos han explicado que el 18 de febrero de 2025 registraron oficialmente una convocatoria para iniciar las negociaciones del convenio, que decayó en 2014. La solicitud se presentó de manera formal "debido a la falta de respuesta de la patronal Aegran".

Los sindicatos han apuntado que esta solicitud sí recibió respuesta de la patronal, "una respuesta negativa ante cualquier inicio de diálogo entre las partes, dejando muy clara la comodidad de la patronal y de las empresas que la conforman frente a la precarización de las condiciones de trabajo en el sector desde el decaimiento del convenio en 2014".

Ante esta situación, los sindicatos entregaron más de 400 firmas de trabajadoras y trabajadores del sector en la sede de Aegran. "A pesar de ello, la patronal no ofreció ninguna respuesta", han criticado.

Las organizaciones sindicales han indicado que este proceso "ha dejado clara la voluntad de la parte social de abordar el tema con el mayor consenso posible, frente a la nula intención de Aegran de dignificar las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora del sector de gráficas en Navarra". Ante esta situación, los sindicatos han decidido "convocar paros y movilizaciones para presionar a Aegran y conseguir avances en la negociación".