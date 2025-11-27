La cooperativa Salcedo Muebles aumenta sus ventas en un 100% y cuenta con 70 empleados

El consejero Irujo y a su derecha el presidente de ANEL, Ignacio Ugalde, y el director general Iñigo Arruti, además de personal de la cooperativa Salcedo Muebles. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salcedo Muebles, cooperativa ubicada en Viana, fabricante de muebles para el hogar, ha recibido recientemente la visita del consejero de Industria y de Transición Energética y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, y del director general de Fomento Empresarial, Iñigo Arruti. La empresa que en 2012 pasó por una fuerte crisis, actualmente cuenta con 70 empleados y ha aumentado sus ventas en un 100%, pasando de 3,5 a 7 millones de euros.

Durante el encuentro el gerente de la empresa, José María Martínez; Jesús García, también de Salcedo Muebles; e Ignacio Ugalde, presidente de la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL), han subrayado que actualmente esta empresa que es una cooperativa no siempre tuvo ese modelo de gestión. En 2012 motivados por una crisis con una caída en ventas de doble dígito decidieron transformar, junto a ANEL, con el apoyo de Gobierno de Navarra, Sodena y Coingest, su proyecto empresarial, ha informado el Ejecutivo.

Este cambio estratégico como cooperativa, ha añadido, ha permitido aumentar las ventas de 3,5 a más de 7 millones de ventas en 2024; aumentar un 20% la facturación en mercados exteriores; que un 25% de su facturación provenga del sector de las instalaciones y han logrado "eliminar la dependencia del mercado nacional y del mueble de hogar".

En este sentido, el consejero Irujo ha resaltado que proyectos como Salcedo Muebles "aportan valores que nos representan como comunidad: compromiso social, inclusión y equidad, sostenibilidad territorial e innovación en modelos empresariales".

La empresa también ha valorado la "fuerte" inversión realizada en recursos humanos y materiales, pasando de 52 a 70 trabajadores y el plan de inversiones en marcha que supera los 3 millones de euros.

Asimismo, han destacado que el cambio de estrategia y transformación se ha llevado a cabo con "una gestión transparente, sostenible y responsable con el medio ambiente y con su entorno, apoyándose en el programa Innovarse del Gobierno de Navarra".

En palabras de Martínez sobre la visión de futuro, "nuestro objetivo es ser cada vez más sostenibles garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social, intentando satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas".

OTROS APOYOS DESDE EL GOBIERNO DE NAVARRA

La empresa Salcedo Muebles ha recibido, desde 2023, en concepto de diferentes convocatorias de ayudas 173.007 euros: ayudas a la inversión de pymes industriales, Fomento de la Empresa Digital, Actuaciones de eficiencia y costes energéticos e internacionalización de la empresa.

En 2013, en medio de su crisis financiera, a Salcedo Muebles (entonces denominado Muebles Viana), dentro de la línea BEI, se le concedieron en 2013 avales por importe de 690.000 euros, a través de diferentes entidades bancarias, que vencieron sin deuda para Sodena.