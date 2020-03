LAB exige la "paralización inmediata" de Volkswagen Navarra por el coronavirus

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

LAB ha exigido la "paralización inmediata" de la producción en Volkswagen Navarra y se ha puesto a disposición de la empresa para consensuar las medidas a tomar para paralizar la producción desde el turno de mañana del lunes, 16 de marzo.

El sindicato ha asegurado en una nota que "los trabajadores de las líneas de producción a día de hoy no cuentan ni van a contar con el material higiénico sanitario indispensable para no transmitir o no contraer el coronavirus". "Se debería desinfectar el material, las herramientas compartidas cada vez que se realice un cambio", ha reclamado.

Asimismo, ha destacado que la recomendación de mantener como mínimo un metro de distancia "es totalmente inviable en las líneas de producción".

"Es decir, vamos a ser responsables directos de la propagación de la enfermedad en la empresa industrial más grande de Navarra, en nuestro entorno, en nuestras familias. Ponemos en peligro a toda la sociedad Navarra", ha advertido.

Por todo ello, ha exigido a la dirección de VW Navarra la paralización de la producción desde el turno de mañana del próximo lunes, 16 de marzo.