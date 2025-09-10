Cortada la N-121-A en sentido Pamplona por la avería de un camión

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha cortado este miércoles la carretera N-121-A en sentido Pamplona, entre los kilómetros 29 y 34,6, debido a la avería de un camión.

La incidencia se ha registrado a las 8.29 horas. Inicialmente ha obligado a cortar los dos sentidos de la circulación, pero a las 8.54 horas se ha reabierto en sentido Irún. Para el sentido Pamplona, se ha establecido un desvío por la carretera NA-1210, según ha informado la Guardia Civil.

Agentes de Seguridad Ciudadana y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se están encargando de la atención del suceso.