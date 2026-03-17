Cortada durante dos horas la PA-30 por la presencia de cuatro personas con barriles de cemento con motivo de la huelga general del 17 de marzo - EDUARDO SANZ NIETO-EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La PA-30 ha sufrido a primera hora de este martes un corte de dos horas en el kilómetro 2, en sentido Noáin, a la altura de Mutilva, por la presencia de cuatro personas que se han cruzado en la carretera con barriles de cemento con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un salario mínimo propio.

Según han informado fuentes de la Policía Foral a Europa Press, estas cuatro personas, que permanecían enganchadas por parejas a sendos barriles, han sido apartadas de la calzada. Aunque la vía ha quedado despejada, la retención se ha extendido hasta el kilómetro 0, a la altura de la intersección con la A-15, provocando un cuello de botella.

Los barriles de obra empleados para cortar la calzada están por dentro llenos de cemento y se encuentran atravesados por un tubo de lado a lado, por donde los manifestantes pueden meter los brazos y quedar enganchados.

Por otro lado, los bomberos han intervenido en la Cuesta de Santo Domingo de Pamplona para apagar un contenedor incendiado.