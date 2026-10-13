El CPEIP Mendillorri tendrá un sistema de calefacción más eficiente tras la reforma de la sala de calderas

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación de la reforma de la sala de calderas del CPEIP Mendillorri, ubicado en la calle Martín de Zalba. El contrato contempla la sustitución de la actual caldera, con una antigüedad de más de treinta años, para mejorar el rendimiento del sistema de calefacción del centro escolar, al mismo tiempo que se adapta la sala a la normativa vigente. Los trabajos deberán estar terminados antes del 31 de diciembre de 2026.

El contrato se adjudica a la empresa EULEN SA, por importe de 80.782,64 euros. El centro dispone, en la planta sótano del edificio de Educación Infantil, de una sala de calderas que suministra al colegio de forma centralizada calefacción, mediante una caldera de gas natural instalada en 1995, y agua caliente sanitaria (ACS); para la generación del ACS dispone de un termo eléctrico de 200 litros, en buen estado, que no se va a sustituir.

La nueva instalación contará con tres calderas de condensación de gas natural, con diseño compacto y aislamiento térmico de alta eficiencia que reduce las pérdidas al mínimo. Por la tipología de la edificación, su orientación y superficie, y la experiencia profesional, se ha estimado una potencia máxima total demandada de 320 kW térmicos, similar a la instalada en la actualidad, por lo que se ha optado por un equipo de 345 kW que serán generados mediante las tres calderas de condensación a gas, de 115 kW cada una, instaladas en cascada.

Se mantiene la distribución de calefacción actual mediante cinco circuitos de impulsión, y se procederá únicamente a la reforma de tubería de conexionado en el interior de la sala, desde la caldera hasta los colectores. Con la reforma de la instalación, se mantendrán los circuitos existentes de calefacción y se procederá únicamente a la sustitución de las bombas antiguas de poco margen de regulación y alto consumo por otras nuevas de presión diferencial y bajo consumo, ha informado el Ayuntamiento.