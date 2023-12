Críticas de UPN, EH Bildu, PP y Vox a la situación de los hospitales en Estella y Tudela

PAMPLONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de UPN, EH Bildu, PP y Vox en el Parlamento de Navarra han sido críticos con la gestión del departamento de Salud del Gobierno foral, que ha llevado en los últimos días a trasladar temporalmente los partos del Hospital García Orcoyen de Estella a Pamplona y a cerrar entre el 7 y el 9 de diciembre la UCI del Hospital Reina Sofía de Tudela. Por su parte, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, socios en el Ejecutivo, han destacado que el Gobierno foral ha trabajado en poner solución a estas situaciones.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que en esta legislatura el Gobierno foral "ha aumentado en un millón de euros al año los cargos en el departamento de Salud y al mismo tiempo que hace esto lo que hacen es cerrar la posibilidad de dar a luz en Tierra Estella". "Es inaceptable lo que está ocurriendo. Es inaceptable que este Gobierno, con el Presupuesto más alto de la historia de Navarra en Salud cierre los partos en Estella. UPN siempre mantuvo este servicio a las mujeres de Tierra Estella. Se genera una alarma social total y absolutamente justificada en Tierra Estella", ha afirmado.

En el caso de la Ribera, Esparza ha afirmado que "no es comprensible que se cierre el Instituto de Salud Laboral en Tudela, que se recorten los servicios para atender las urgencias en la zona de Tudela".

Javier Esparza ha destacado que cuando UPN dejó el Gobierno en 2015 "Navarra era la Comunidad con menos tasa de paro; Navarra tenía el mejor sistema educativo, según PISA; Navarra tenía el mejor sistema sanitario en la valoración que hacían los ciudadanos, y era la Comunidad con menor tasa de pobreza". "Estamos ocho años después con Gobiernos superprogresistas que nos han llevado a que Navarra pase a ser la séptima Comunidad con menos tasa de paro; a que en matemáticas seamos séptimos, en competencias científica octavos, y comprensión lectora los novenos, y hoy la sanidad navarra ha pasado ser la séptima mejor valorado", ha criticado.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que este jueves su grupo preguntará en el pleno del Parlamento a la presidenta Chivite sobre la situación en la UCI de Tudela para "aclarar lo que está produciéndose y no fomentar la desinformación que se está trasladando por parte de algunos grupos, que a su vez generan desazón en la población, cuando no es cierto lo que están diciendo ciertos grupos de que se han cerrado UCI".

Alzórriz ha señalado que "la jefa del hospital de Tudela ha dicho que hay que atacar la desinformación" y que lo ocurrido "ha sido una reorganización por una baja médica y no ha tenido incidencia en el servicio". "Todo lo demás, mentiras y utilización política de algo tan sensible como la sanidad, la que algunos privatizan y otros fomentamos y protegemos de manera clara y pública", ha asegurado.

El portavoz socialista ha señalado que "cuando de ocho ginecólogos hay seis de baja, es muy complicado solventarlo y este Gobierno lo ha solventado". "¿Ha habido dificultades? Sí. ¿Ha habido situaciones puntuales que han podido ser atajadas? Sí. Y en eso vamos a seguir trabajando, en fomentar la sanidad pública y generar unas mejores condiciones para que los médicos estén en mejor", ha afirmado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha indicado que la situación en el Hospital García Orcoyen de Estella "no es coyuntural, no se puede decir que haya sido imprevista y desde la antigua gerencia del Hospital García Orcoyen, con el beneplácito del departamento de Salud, se ha permitido a la jefatura del servicio gestionar este de forma totalmente inadecuada, no aportando ninguna solución a los problemas de cobertura que se iban planteando, incluso generando un clima laboral irrespirable por parte de las y los profesionales que forman parte de este servicio".

Araiz ha señalado que "la realidad es que el departamento no ha querido atajarlo en los últimos ocho años, esta situación se ha ido agravando gracias a la inacción del departamento, cuando no con su complicidad". "Conocían el problema desde hace meses y no han sido capaces de buscar una solución", ha indicado.

El parlamentario ha afirmado que "igual que se hizo en la pandemia para mover el personal donde hiciera falta ante situaciones urgentes y extraordinarias, hay que adoptar medidas para mover al personal de un centro a otro, y si hay que enfrentarse a la corporación médica, que el Gobierno de Navarra lo haga".

EH Bildu preguntará en el pleno del Parlamento de este jueves "qué iniciativas va a desarrollar el departamento de Salud para reabrir el servicio de partos en Estella y la cobertura de las guardias en urgencia de estos profesionales" en el mismo centro hospitalario.

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha compartido "la preocupación generada por la situación" en Estella y ha señalado que "ha sido, como ha dicho el departamento, una situación temporal". "El hospital no se va a desmantelar por mucho que algunos intenten lanzar ese mensaje. Tenemos la confianza en el consejero y el equipo de Salud para solucionar este problema. Hoy está en contacto directo con las entidades locales para darles explicaciones concretas de esta situación y los pasos que se van a seguir dando, y está en contacto continuo con los profesionales del hospital para dar solución a esta decisión temporal de trasladar los partos del hospital", ha dicho. Geroa Bai preguntará el jueves al consejero en el pleno por esta situación.

Azcona ha destacado que "desde que Geroa Bai asumió el departamento de Salud sabíamos el trabajo pendiente que teníamos para dar salida a la situación de la sanidad en Navarra" y ha afirmado que "el cumplimiento del acuerdo programático nos llevará a poder dar respuesta satisfactoria a los retos que tiene el departamento". Azcona ha resaltado que "está en el propio acuerdo programático la suficiencia presupuestaria" para los retos que debe abordar el departamento.

En el caso de la UCI de Tudela, ha señalado que el cierre "ha sido absolutamente puntual" y ha "funcionado con normalidad, sabemos que no ha habido ninguna incidencia". "Confiamos en el consejero Fernando Domínguez, que puso en marcha la UCI en Tudela en 2017", ha indicado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "las listas de espera preocupan más que nunca, están peor que en 2015, año en el que Chivite era portavoz de Salud del PSN en el Parlamento, y pido lo mismo que pedía Chivite cuando le recriminada al consejero Domínguez cómo estaba la salud entonces". "No hay derecho a la situación en la que se encuentra el Hospital García Orcoyen de Estella ni a la situación que hemos vivido en la Ribera", ha explicado.

Por ello, ha solicitado la comparecencia de la directora del Área de Salud y del Hospital Reina Sofía de Tudela y del director del Hospital García Orcoyen de Estella para que expliquen la situación. Además, ha propuesto celebrar plenos monográficos en el Parlamento dedicados a salud, educación y empleo.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que su grupo se "solidariza con los vecinos que han sufrido estas carencias" en los hospitales y ha añadido que "nos consta que el Gobierno está trabajando por solucionarlo si no se ha solucionado ya, y estaremos atentos y vigilantes para que estas situaciones que han ocurrido en los últimos días no se repitan".

Por parte de Vox, Maite Nosti ha afirmado que "la gestión en sanidad ha sido tan nefasta que las mujeres embarazadas de Tierra Estella tienen que trasladarse a Pamplona o a Tudela para poder dar a luz". Del mismo modo, ha criticado que "se tuvo que cerrar el día 7 la UCI de Tudela por una mala gestión".