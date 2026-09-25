Cruce de acusaciones entre UPN y Vox en el Parlamento foral: "No tiene proyecto para Navarra"

Archivo - La parlamentaria de UPN Cristina López realiza declaraciones en el Legislativo foral. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo
PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La parlamentaria de UPN Cristina López y el portavoz de Vox en el Legislativo navarro, Emilio Jiménez, han protagonizado este viernes un duro cruce de acusaciones en la parte final del Debate sobre el Estado de la Comunidad.
Durante el turno de defensa de sus propuestas de resolución, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha reprochado a la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, que situara a EH Bildu y Vox como "líneas rojas" de su partido. "Yo no sé si la línea roja es fija o movible, porque cuando les interesa la cambian. Tenemos el Ayuntamiento de San Adrián -donde UPN obtuvo la Alcaldía con el voto de Vox-, por ejemplo. Mal vamos cuando empezamos a poner límites antes de empezar. ¿Se van a sentar con Vox? ¿Son más demócratas Bildu y Geroa Bai que nuestro partido? ¿Si necesitan nuestros votos van a venir a Vox? No le entiendo ni a usted ni a su presidenta", le ha dicho al portavoz de UPN en el Parlamento, Javier Esparza.
Emilio Jiménez ha añadido que "nosotros no titubeamos, aunque nos pongan todas las etiquetas del mundo". "Nuestro objetivo es expulsar al felón Pedro Sánchez y al gobierno satétile de Chivite", ha indicado.
Además, ha asegurado a los regionalistas que "Vox defiende la Navarra española, aunque tengamos propuestas distintas, pero seguro que coincidimos en el amor a Navarra, a los navarros y a España". "Yo fui afiliado de UPN", ha indicado.
La parlamentaria de UPN Cristina López ha señalado que Vox ha presentado "un batiburrillo de medidas, nada más y nada menos que 74 puntos en sus cinco propuestas de resolución" en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha manifestado que "sorprende que en tres años de legislatura no haya presentado ni una sola medida específica para Navarra, no digamos ya una sola medida realizable en salud o vivienda, por ejemplo".
López ha señalado que "ahora parece que le han entrado las prisas", pero "no cuela". "Lo que trae no es serio ni es creíble. No tiene ningún proyecto político para Navarra, fundamentalmente porque no creen en Navarra. Navarra es una Comunidad foral y española, esa es la línea roja de UPN, pero a ustedes lo de foral les sobra. No creen en los fueros. ¿Qué políticas van a impulsar para Navarra si no creen en ella?", ha planteado.
Además, Cristina López ha subrayado que UPN no comparte el modelo de "prioridad nacional" que defiende Vox. "No compartimos su modelo ni su discurso, ni la deshumanización del diferente, ni su desprecio por las personas migrantes. Por lo tanto, vamos a rechazar todas sus propuestas de resolución, porque además Vox sólo se mueve en el populismo y la demagogia. Su vocabulario se reduce a unas cuantas palabras manidas y repetitivas. Habla siempre de lo mismo, usa siempre las mismas palabras, los mismos eslóganes, las mismas proclamas, lo que le dicen desde Madrid", ha señalado.
La parlamentaria de UPN ha afirmado que Vox "aprovecha el malestar de la gente por la desastrosa e insoportable gestión de Pedro Sánchez y de María Chivite y llegan así a una parte de los ciudadanos, no se lo discuto, pero lo hacen con discursos simplistas y reduccionistas, plagados de manipulaciones, bulos, medias verdades y mentiras". "No les dicen que en la inmensa mayoría de los casos lo que les proponen no se puede llevar a cabo, es irrealizable o directamente anticonstitucional", ha afirmado.
López ha destacado que "hasta ahora Vox está demostrando a los navarros que solo aspira a intentar quitar voto a UPN para crecer a su costa, a nada más". "UPN sí ha gobernado Navarra y aspira a volver a gobernar Navarra en 2027 y lo hará. Por eso hace propuestas serias y realistas. Señor Jiménez, defiende sus ideas libremente, faltaría más, pero no manipule ni engañe a los ciudadanos ni insulte a UPN permanentemente. Y si lo hace, den la cara y no se escondan en las redes sociales", ha señalado.
En su réplica, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que "a mi los de UPN no me han contestado si se van a sentar con Vox". "Si necesitan nuestros votos, ¿qué van hacer? Yo lo pregunto, sin acritud, ¿qué van a hacer si necesitan cuatro votos o 25? No sé cuántos van a necesitar. Contéstenme, diablos, es que no me contestan", ha insistido.
A continuación, ha preguntado a UPN si "están muy incómodos con nosotros". "¿Están cómodos con los Bildus, con los socialistas, con Geroa Bai? Yo no he venido a hacer amigos, pero yo digo la verdad. Ustedes no me contestan. Si les faltan cuatro votos, ¿van a hablar con Vox? No van a llegar a más, se están diluyendo como el azucarillo, porque no tienen brújula. Están con nosotros en San Adrián, rompan el contrato, sean valientes. Están copiando la etiqueta de ellos, no van a llegar a ningún sitio", ha señalado.