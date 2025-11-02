Cuadruplica la tasa de alcohol tras saltarse un control y sufrir un accidente de tráfico en Burlada

Archivo - Foto de archivo de un control de la Guardia Civil. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra investiga a un varón de 36 años, de nacionalidad ecuatoriana, que casi cuadruplicó la tasa de alcoholemia permitida tras saltarse un control y sufrir un accidente de tráfico en el punto kilométrico 0,2 de la PA-35, en el término municipal de Burlada.

Los hechos han ocurrido a las 08.15 horas de este domingo. Durante un dispositivo de verificación establecido por efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, el conductor de un turismo se ha saltado el control, atravesando la zona coneada y señalizada y, posteriormente, ha sufrido un siniestro vial leve.

Realizadas las pruebas de alcoholemia, se ha confirmado que el conductor presentaba una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la permitida por la normativa vigente.

Por estos hechos se le investiga por conducir un vehículo a motor superando las tasas legalmente establecidas y con síntomas de influencia alcohólica y por conducción con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. Las diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Pamplona.