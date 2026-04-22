El Cuarteto Quiroga ofrece este jueves en el Gayarre un recital compuesto por obras de Haydn, Shostakóvich y Beethoven

Archivo - El Teatro Gayarre. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cuarteto Quiroga visita el Teatro Gayarre este jueves, día 23 de abril, a las 19 horas dentro del ciclo Grandes intérpretes. Este concierto ofrecerá la oportunidad de escuchar las obras de tres grandes compositores: Haydn, Beethoven y Shostakóvich.

Considerado uno de los conjuntos de cámara más singulares y dinámicos de su generación, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Música en 2018, el Premio Ojo Crítico de RNE y principales concursos internacionales para esta formación (Burdeos, Paolo Borciani, Ginebra, Pekín, Fnapec-París, Palau Barcelona).

En 2013 se convirtió en el primer conjunto en residencia en el Palacio Real de Madrid a cargo del cuarteto de Stradivarius decorados de la colección palatina. Actualmente es conjunto residente en el Museo Cerralbo de Madrid y habitual de las salas más destacadas del escenario internacional, como la Pierre Boulez Saal, Konzerthaus y Philharmonie en Berlín, Wigmore Hall Londres, The Frick Collection y Lincoln Center en Nueva York, entre muchas otras, y en festivales como la Heidelberger Frühling y la Bienal de Cuartetos de Cuerda de Ámsterdam.

Las entradas se encuentran disponibles tanto en taquilla como en www.teatrogayarre.com con un precio general de 25 euros (gastos de gestión en compras online de 0,5 euros por entrada). Son aplicables los habituales descuentos del 50% para menores de 30 años inscritos como Gayarre Joven y personas en situación de desempleo; del 15% para mayores de 65 años y del 5% para familias monoparentales, monomarentales y numerosas.