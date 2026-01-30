Cuatro heridos leves tras colisionar dos vehículos en Castejón

Archivo - Centro del 112 SOS Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves la madrugada de este viernes tras colisionar dos vehículos a la altura del punto kilométrico 77.1 de la carretera N-113 (Pamplona - Madrid), en el término municipal de Castejón.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 05.24 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, tres ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral de Tudela. A la llegada de los servicios de emergencia, todas las personas ocupantes habían salido de los dos coches por sus propios medios.

Como consecuencia de la colisión, cuatro personas han sido trasladadas al Hospital Reina Sofía de Tudela, todas ellas con pronóstico leve. Se trata de una mujer de 52 años, con contusión en espalda. Una mujer de 48 años, con contusión cervical. Una mujer de 21 años, con contusión en rodilla. Y un varón de 21 años con policontusiones.

Efectivos de Seguridad Vial de la comisaría de Tudela de la Policía Foral han regulado el tráfico en el lugar e instruyen las diligencias del siniestro.