Cuatro personas se encadenan en el Parlamento de Navarra para exigir la creación de una Asamblea Ciudadana Climática

PAMPLONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mienbros de la organización para la conservación del medio ambiente 'Extinction Rebellion Pamplona' se han encadenado este jueves en el exterior del Parlamento de Navarra para reclamar la creación de una Asamblea Ciudadana Climática en el ámbito de la Comunidad foral.

Según ha asegurado la organización, esta acción se realiza con motivo de las votaciones de las enmiendas a la ley foral de Cambio Climático y Transición Energética que van a retomarse la próxima semana en el Parlamento de Navarra.

Cuatro integrantes del colectivo se han encadenado en el exterior de la Cámara foral portando pancartas con el lema 'Por una ley climática ambiciosa'. Frente a la sede del Parlamento, una veintena de personas se concentraba con una pancarta con el mensaje 'Asambleas Ciudadanas por el Clima. Reales y Vinculantes'.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de 'Extinction Rebellion Pamplona', Iris Domínguez, ha reclamado que dentro de la elaboración de la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se incluya una enmienda para la elaboración de una Asamblea Ciudadana por el Clima en Navarra.

Según ha explicado, se trata de "un sistema de democracia participativa para facilitar que los ciudadanos puedan tomar las decisiones que entendemos que los gobiernos hoy en día no están tomando". Ha afirmado, además, que es un sistema que "ya se está utilizando en otros países como Francia y Reino Unido, y aquí en España, en las islas Baleares se acaba de convocar una".

Domínguez ha subrayado que "es un tipo de asamblea que se puede convocar prácticamente sin ningún coste, que no tiene ningún tipo de desventaja y sólo puede traer ventajas y que los ciudadanos puedan tomar las decisiones que ellos -los gobiernos- no se están atreviendo a tomar".

Ha recordado, además, que la organización estuvo en comisión parlamentaria explicando cómo funcionan estas Asambleas Ciudadanas y EH Bildu "acogió la idea y la presentó como idea". Y ha enmarcado está acción para dar "más fuerza a esta petición" ante la posibilidad de que "previsiblemente se rechace". De esta manera, los activistas se han encadenado en el Parlamento "hasta que haya suficientes parlamentarios que firmen un compromiso de convocar una Asamblea Ciudadana".

Iris Domínguez ha destacado que "la crisis climática está cobrándose ya vidas, está arrasando el planeta y no podemos seguir esperando". Por ello, ha esperado que los representantes políticos "tomen una decisión valiente, se comprometan a ello y escuchen a los ciudadanos". "No se están tomando medidas reales, estamos viendo cómo los grupos institucionales están tomando medidas de broma, de 'greenwashing', donde hacen ver que hacen algo pero en el fondo no están cambiando nada ni están mejorando la situación", ha reprochado.

