Cuatro personas heridas tras colisionar un camión y un autobús en Falces

Archivo - Sucesos.- Herido grave un ciclista de 75 años tras sufrir una caída en Astráin - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves este lunes tras colisionar un camión tráiler y un autobús de línea en la carretera NA-115 en Falces.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 13.22 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial de la comisaría de Tudela y de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tafalla de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando han colisionado, por motivos que investiga la Policía Foral, un autobús de línea y un camión tráiler a la altura del punto kilométrico 12 de la carretera NA-115 (Tafalla-Peralta-Rincón de Soto).

A la llegada de los servicios de emergencia todas las personas ocupantes del autobús se encontraban fuera del vehículo. Las dos ambulancias han trasladado a tres personas, todas ellas con contusiones (pronóstico leve) al centro de salud de Tafalla. Se trata de una mujer de 48 años, un varón de 47 y otra mujer de 23 años.

Por su parte, los bomberos han trasladado a una cuarta persona, un varón cuya edad se desconoce, también con contusiones de pronóstico leve, al centro de salud de Peralta.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.