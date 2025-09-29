Cuatro personas trasladadas tras una colisión en Allo

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves la tarde del lunes tras colisionar dos vehículos en la NA-122 a su paso por Allo.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18.28 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, dos ambulancias de soporte vital básico, un equipo médico de guardia de Allo y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 15,6 de la carretera NA-122 en Allo, cuando han colisionado de manera frontolateral dos vehículos en los que viajaban las cuatro personas afectadas. Como consecuencia de la colisión, que ha sido de alto impacto, los dos vehículos se han salido de la vía y han acabado en un terraplén.

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella a cuatro personas, todas ellas con pronóstico leve. Se trata de un varón de 50 años, con dolor torácico, una mujer de 45 años con dolor lumbar y contusión facial, una niña de 10 años con dolor en el cuello y la espalda, y una mujer de 22 años que ha sido trasladada para valoración, aunque no tenía lesiones aparentes.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.