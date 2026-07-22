Cultura aprueba el nuevo Plan Estratégico de Arqueología de Navarra

Archivo - Yacimiento arqueológico de Santa Criz de Eslava. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo foral, a través de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, ha aprobado recientemente el nuevo Plan Estratégico de Arqueología de Navarra (PEAN), destinado a definir nuevos modelos de ordenación, intervención y gestión en los bienes del Patrimonio Arqueológico de la Comunidad con un horizonte temporal que abarca hasta el año 2036.

El nuevo plan, aprobado mediante resolución del director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, cuenta con ocho ejes estratégicos, que abordan desde la organización de las unidades y servicios disponibles en Navarra vinculados al ámbito arqueológico hasta el entorno profesional de la arqueología en la Comunidad, pasando también por medidas para la catalogación, protección y conservación del patrimonio arqueológico, la difusión y divulgación del mismo, el fomento de la investigación arqueológica, o la financiación prevista para el desarrollo de las acciones expuestas en el PEAN.

Asimismo, también cuenta el plan con un eje transversal a todas las líneas de actuación, que se enfoca en actualizar y reformular la normativa vinculada ejercicio de las actuaciones en el Patrimonio Arqueológico navarro, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Estos nueve ejes (los ocho principales y el eje transversal) se desarrollan a través de 19 líneas de actuación, en las que se insertan 76 acciones concretas, que se traducen en actividades y proyectos tanto promovidos y ejecutados directamente por la Dirección General de Cultura como concertados y coordenados con otras instituciones, titulares y gestores, de manera que todas esas iniciativas se entrelacen e integren en la estructura general del Plan.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PEAN

La elaboración del Plan Estratégico de Arqueología de Navarra se inició con una primera fase entre los años 2019 y 2025, que abordó la definición de los objetivos, líneas estratégicas y metodología del documento. Se procedió después a realizar también un diagnóstico del estado de la Arqueología en la Comunidad, con el objetivo de valorar las capacidades y limitaciones de los intervinientes en el Patrimonio Arqueológico y plantear las líneas futuras de actuación.

Como resultado se elaboró una propuesta de Plan de Acción, a partir de la cual, en una segunda fase del desarrollo del texto, se organizó una Jornada Técnica abierta a profesionales, entidades y personas vinculadas al patrimonio arqueológico, celebrada el pasado 22 de septiembre de 2025. Asimismo, entre el 30 diciembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026 se puso a disposición el borrador del PEAN en el Portal del Gobierno Abierto de Navarra para la recogida de aportaciones ciudadanas, obteniendo la participación de once agentes que formularon un total de 59 aportaciones.

En respuesta al proceso participativo, se aceptaron 15 de las propuestas (6 de forma completa y 9 de forma parcial), y se desestimaron 44, principalmente porque se valoraron ya incluidas dentro de las acciones desarrolladas en las distintas líneas del plan o porque planteaban modificaciones normativas que no eran objeto de la programación.

El proceso culminó con la elaboración del documento final del Plan, aprobado recientemente.