Cultura estrena la Plataforma Digital de la Literatura Navarra Actual

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Esta semana se ha hecho pública la Plataforma Digital de la Literatura Navarra Actual, alojada en la página web de la Dirección General de Cultura- Institución Príncipe de Viana. Se trata de un espacio virtual en el que se puede encontrar, tanto en castellano como en euskera, información sobre todas los autores y autoras navarras con obra publicada en un libro en papel en el siglo XXI.

La Plataforma nace con la voluntad de ofrecer, por primera vez, un espacio público, "accesible y permanentemente actualizado" que permita conocer de forma conjunta "la riqueza y diversidad de la creación literaria contemporánea de Navarra". Se trata de una herramienta al servicio de la ciudadanía, del propio sector cultural, de investigadores, centros educativos, medios de comunicación y de cualquier persona interesada en la literatura navarra.

En ella se recogen las obras literarias escritas tanto en castellano como en euskera y pertenecientes a distintos géneros (narrativa, poesía, ensayo, teatro, etc.). No incluye las obras en ediciones digitales, las aparecidas en revistas o antologías, los trabajos académicos, tesis doctorales, guías didácticas, obras de divulgación, catálogos, libros de texto, etc. Además, se consideran autoras y autores navarros aquellos nacidas en la Comunidad foral, los residentes en alguno de sus municipios o los que mantengan un vínculo acreditado con el territorio, explican desde el Gobierno de Navarra.

En la Plataforma Digital de la Literatura Navarra Actual se pueden hacer búsquedas por nombre y apellidos de los autores y autoras, por géneros literarios y por idiomas. Y además se implanta una primera división entre 'Autores con información verificada', aquellos que han respondido a la solicitud realizada por los responsables de la Plataforma y han confirmado que la información de su ficha es correcta, han enviado una fotografía actualizada, una bibliografía completa y una breve selección de textos. En los casos en los que, por razones de todo tipo, este contacto no ha podido establecerse, la información de la que se dispone también es accesible buscando por 'Todos los autores y autoras'.

La Dirección General de Cultura- Institución Príncipe de Viana pone ahora esta primera versión de la Plataforma a disposición de la ciudadanía y del conjunto del sector literario con el objetivo de "abrir un periodo de contraste y mejora". Durante los próximos meses se recogerán aportaciones, se completarán contenidos, se revisarán datos y se incorporarán nuevas fichas y funcionalidades, de manera que la herramienta pueda seguir creciendo de forma colaborativa. Una vez concluida esta primera fase de revisión y consolidación, la Dirección General de Cultura realizará una presentación pública de la Plataforma. Cualquier persona que lo desee puede ponerse en contacto con ella escribiendo al correo plancultura@navarra.es.

El desarrollo de esta Plataforma ha sido posible gracias al impulso de la Dirección General de Cultura- Institución Príncipe de Viana y a la colaboración del sector literario. Su financiación ha contado, en parte, con una aportación extraordinaria de 18.000 euros incorporada mediante una enmienda a los Presupuestos Generales de Navarra de 2025, completándose el proyecto con recursos propios de la Dirección General de Cultura.

Esta actuación se enmarca en el Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2024-2028 que, apuesta por "fortalecer el conocimiento del ecosistema cultural navarro, mejorar la difusión del trabajo de sus creadores y creadoras, favorecer el acceso público a la cultura mediante herramientas digitales y generar recursos estables de documentación que contribuyan a la investigación, la mediación cultural y la proyección de la cultura navarra".

La Plataforma Digital de la Literatura Navarra Actual forma parte, además, de la estrategia integral que la Dirección General de Cultura desarrolla en torno al libro y la literatura. Se suma a otras actuaciones consolidadas como las publicaciones institucionales, las ayudas dirigidas al sector editorial y a las asociaciones culturales, la colaboración con Editargi y con la Asociación de Librerías de Navarra, así como las numerosas iniciativas de fomento de la lectura promovidas desde la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.