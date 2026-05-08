Cultura reúne a diez expertos en un ciclo sobre las claves del arte contemporáneo en Navarra

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha organizado el ciclo formativo 'Arte Contemporáneo en Navarra. Algunas claves', vinculado a la reciente publicación de la primera gran síntesis sobre el tema, un volumen de 635 páginas del que se han editado 400 ejemplares.

El curso se desarrollará los días 21 y 28 de mayo en el salón de actos del Museo de Navarra, planteado como "un espacio de transferencia de conocimiento para profundizar en la riqueza y complejidad de la creación artística en la Comunidad foral".

Entre los ponentes se encuentran María Camino Barcenilla, Javier Azanza, Fernando Tabuenca, José Manuel Pozo, José María Muruzábal, Ignacio Jesús Urricelqui, Pedro Luis Lozano, Carlos Cánovas, Alberto Cañada y Silvia Sádaba, que centrarán sus intervenciones en temas como la arquitectura, la pintura, la escultura, el cine y la fotografía de los últimos siglos.

Esta iniciativa surge como "una extensión necesaria" de la publicación 'El arte contemporáneo en Navarra', coordinada por la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico.

A través de dos sesiones intensivas, se ofrecerá un panorama general que abarca desde las últimas décadas del siglo XVIII hasta la actualidad, "permitiendo un diálogo entre autores, obras y corrientes que han definido la identidad estética de Navarra en el contexto nacional e internacional".

UN RECORRIDO POR TRES SIGLOS DE CREACIÓN

El programa contará con la participación de los especialistas que han dado forma a los textos del libro, "garantizando un marco de referencia riguroso y actual". Los ponentes desgranarán las claves para comprender la evolución de disciplinas tradicionales como la arquitectura, la escultura y la pintura, así como la irrupción de la fotografía, el cine y la experimentación de vanguardia que tuvo su hito en los 'Encuentros de Pamplona de 1972'.

Al igual que el volumen bibliográfico, el curso busca "superar la dificultad de construir una visión integradora de dos siglos y medio de historia, aportando claves interpretativas para que tanto profesionales como el público interesado puedan valorar el arte contemporáneo navarro como uno de los periodos más creativos de su patrimonio cultural".

Las jornadas están diseñadas para "fomentar la divulgación y el análisis crítico del arte contemporáneo en el territorio foral". La asistencia requiere inscripción previa a través de un formulario disponible en la web del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, donde puede consultarse la información detallada sobre el programa y las personas ponentes.