Cultura trabaja junto a varios ayuntamientos en la puesta en marcha del nuevo servicio de Bibliobús de Navarra

El director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, junto a representantes locales, posando junto al nuevo vehículo del servicio de Bibliobús. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Ejecutivo foral ha llevado a cabo una jornada de trabajo con distintos ayuntamientos y entidades locales de Navarra, con el objetivo de avanzar en la definición del nuevo servicio de Bibliobús que recorrerá la Zona Media, el PrePirineo y la Comarca de Sangüesa. En el encuentro se han presentado las diferentes rutas que se está planeando ofrecer en las distintas zonas del territorio, además de escuchar las aportaciones de las administraciones locales para avanzar en su puesta en marcha.

La propuesta de recorridos para este nuevo servicio de biblioteca móvil que ha presentado la Dirección General de Cultura durante la jornada contempla 42 localidades, organizadas en seis rutas diferentes. Para ello, se ha realizado un trabajo previo de identificación de localidades, definición de recorridos y valoración de las posibilidades de funcionamiento. Asimismo, se ha aprovechado el aprendizaje obtenido en experiencias previas en la materia, como el Bibliobús de Tierra Estella, para revisar las propuestas que se ofrecen y ajustar los tiempos de desplazamiento y de parada.

En la reunión, celebrada en San Martín de Unx, ha participado el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, junto a representantes de entidades locales de la zona, en donde ha destacado la importancia de este proyecto para fomentar el acceso a la cultura y la igualdad de oportunidades entre personas que viven en el territorio navarro.

Apezteguía ha recalcado durante su intervención la fortaleza de la red de bibliotecas públicas de la Comunidad, que, además de facilitar el acceso a la información y el conocimiento, desempeñan una función social y comunitaria de aprendizaje, relación entre generaciones y participación en la vida cultural. En este sentido, ha considerado necesario buscar fórmulas que, como el Bibliobús, permiten llegar a pueblos de pocos habitantes, localidades alejadas de los principales núcleos de población y lugares donde resulta difícil disponer de una biblioteca pública estable.

Durante la jornada, los asistentes han podido visitar en persona el nuevo vehículo de Bibliobús, equipado y rotulado, de forma que han podido comprobar sus características y las posibilidades que ofrece.

SEIS NUEVAS RUTAS

En concreto, durante la jornada se han presentado seis nuevas rutas, que recorren la Zona Media, el Pre Pirineo y la Comarca de Sangüesa. Así, la primera recorrerá desde Pueyo hasta Sada, pasando por San Martín de Unx, Ujué, Lerga, Eslava, Ayesa y Gallipienzo Nuevo. El segundo recurrido comenzará en Santacara, pasará por Rada y Murillo el Fruto y culminará en Figarol, para realizar después la travesía de vuelta.

La tercera ruta se inicia en Barasoain, sigue por Garínoain, Orísoain, Artariain, Iratxeta, Solchaga, Mendívil, Olóriz y Echagüe, y termina en Unzué. La cuarta, por su parte, empieza en Berbinzana, pasa por Beire y Pitillas y regresa a la localidad de origen, para pasar después por Muruarte de Reta, Campanas y Tiebas.

El quinto recorrido ofrecerá el servicio a Urroz Villa, Lizoáin, Artieda, Irurozqui, Navascués, Domeño, Liédena y Yesa, y, finalmente, la sexta ruta unirá Monreal y Petilla de Aragón después de atravesar Unciti, Ardanaz de Izagaondoa, Javier y Gabarderal.

SERVICIOS

Entre los servicios que se ofertarán desde este nuevo servicio, se encuentra la emisión del carnet de Bibliotecas de Navarra, así como el préstamo de libros, dvds y revistas. También ofrece préstamo interbibliotecario bajo petición, y fomenta el acceso a plataformas digitales como eBiblio (para libros electrónicos), eFilm (para películas),ingoMagazine (para periódicos y revistas) y la Biblioteca Digital de Navarra (BINADI).

El servicio de Bibliobús de Navarra también impulsa la programación de diversas actividades culturales, y colabora en el desarrollo de distintos programas, como la 'Biblioteca de Semillas / Hazien Liburutegia', un proyecto en colaboración con la Red de Semillas de Navarra que busca mezclar y enriquecer la cultura asociada a lo urbano, lo intelectual y lo inanimado con la relacionada con la tierra, lo rural y los saberes cotidianos y ancestrales, ha informado el Gobierno foral.