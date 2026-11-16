El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Falces más de 1,6 millones de euros

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Falces un 'Sueldazo' de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, además de 9 premios de 20.000 euros, lo que suma un total de 1.680.000 euros para la localidad, en el sorteo del 15 de noviembre.

Juan Francisco Chamorro Espinosa es el vendedor de estos cupones en Falces que suman 1.680.000 euros, según ha explicado la ONCE en una nota.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a otros cuatro cupones.