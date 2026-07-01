Curiel (PSN) dice que los presupuestos participativos "han venido para quedarse" tras las experiencia de Buztintxuri

Archivo - La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha valorado "muy positivamente" la respuesta ciudadana en la votación de los presupuestos participativos de Buztintxuri, en la que se ha elegido poner en marcha la renovación del parque infantil de la avenida Gipuzkoa, y ha destacado que la iniciativa, impulsada por los socialistas, "demuestra que cuando las instituciones ofrecen mecanismos reales de participación, la ciudadanía responde y se implica en la mejora de su ciudad". Así, ha afirmado que, tras esta experiencia, "los presupuestos participativos han venido para quedarse".

"Hoy no solo se ha elegido un proyecto. Hoy se ha demostrado que los vecinos y vecinas quieren formar parte de las decisiones que afectan a sus barrios. Esa es la Pamplona en la que creemos desde el PSN, una ciudad que escucha, que dialoga y que comparte las decisiones con la ciudadanía", ha afirmado.

Curiel ha señalado que los presupuestos participativos fueron una de las propuestas incorporadas por el PSN en el acuerdo presupuestario para 2026, "con el objetivo de acercar la toma de decisiones a los barrios y fortalecer la participación vecinal".

"Muchas veces hablamos de participación ciudadana en términos abstractos. Nosotros hemos querido convertirla en una herramienta concreta, con recursos económicos y capacidad real para transformar los barrios. Esa es la diferencia entre hablar de participación y hacer participación", ha asegurado.

La portavoz socialista ha explicado que, tras concluir el proceso de votación, la propuesta elegida iniciará ahora su recorrido administrativo. El proyecto deberá pasar por la correspondiente comisión municipal y posteriormente por el Pleno del Ayuntamiento para aprobar la modificación presupuestaria necesaria, previsiblemente durante el mes de septiembre. Una vez completado ese trámite, podrá comenzar su ejecución.

Desde el PSN han considerado que esta experiencia "marca el inicio de una nueva forma de entender la relación entre el Ayuntamiento y los barrios". "Los presupuestos participativos han venido para quedarse. No queremos que esta sea una experiencia aislada ni una foto puntual. Nuestra voluntad es consolidar esta herramienta y convertirla en un proyecto rotatorio para que, año tras año, diferentes barrios de Pamplona puedan decidir directamente sobre inversiones municipales", ha explicado.

Además, la portavoz socialista ha defendido que esta iniciativa "encaja plenamente con el modelo de ciudad que impulsa el PSN, basado en la proximidad, la escucha activa y la corresponsabilidad ciudadana". "Las mejores decisiones son las que se toman escuchando a quienes viven cada día los barrios. Nadie conoce mejor las necesidades de una zona que sus propios vecinos y vecinas. Por eso vamos a seguir impulsando mecanismos que permitan a la ciudadanía participar de forma directa en la construcción de la Pamplona del futuro", ha asegurado.

Para el PSN, el proceso desarrollado en Buztintxuri "constituye un ejemplo de cómo la política municipal puede acercarse a la ciudadanía, reforzar la confianza en las instituciones y mejorar la calidad democrática desde los barrios". "Pamplona necesita más participación, más diálogo y más confianza en su gente. Y eso es exactamente lo que representan estos presupuestos participativos", ha señalado Curiel.