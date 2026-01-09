Da positivo en alcohol y tres drogas tras una persecución por las calles de Olite

Salida de vía del vehículo tras la persecución por las calles de Olite. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 25 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial. Entre ellos, se han abierto diligencias por delitos contra la seguridad vial a seis conductores.

Tras una persecución por las calles de Olite, agentes de la comisaria de Tafalla investigaron a un conductor de 39 años que dio positivo en las pruebas de alcohol (0.52Mg/L) y a tres drogas diferentes. Circulaba además sin la vigencia de su permiso por la pérdida de todos sus puntos. La persecución finalizó tras salirse con su vehículo en el 'Camino de Falces'.

Por otro lado, una mujer de 33 años fue imputada tras darse a la fuga a gran velocidad, en este caso por las calles de Tudela, al percatarse de la presencia de una patrulla de Policía Foral. Hizo caso de omiso de las señales de los agentes, siendo interceptada justo antes de intentar guarecerse en el garaje de su domicilio. En las pruebas de etilometría arrojó un resultado de 0,71 Mg/l.

En el casco urbano de Azagra otro vehículo llamó la atención de los agentes quienes, tras controlar a su conductor de 53 años, y con signos evidentes de haber ingerido alcohol, arrojó una tasa positiva de 0,67 Mg/L en la correspondiente prueba.

Finalmente, por circular careciendo del correspondiente permiso de conducir fueron imputadas tres personas más en Burlada tras ser controlado por una maniobra prohibida, en Oláibar (N121) y Pamplona (C/San Roque).

SEIS DETENIDOS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Además, seis hombres han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos) en distintas localidades de la Comunidad foral.

Por otro lado, en Berriozar, tras una pelea entre un grupo de personas, y una vez disuelta la misma por agentes locales con el apoyo de Policía Foral, resultaban detenidas dos personas, una mujer y un varón de 39 y 36 años, respectivamente, por un delito de lesiones. También se les imputaba un delito de atentado y resistencia en su detención.

Asimismo, se investigó a un menor de edad por la agresión a otro joven, ocasionándole heridas en el rostro en una céntrica plaza de Pamplona.

TRES DETENIDAS POR ROBAR EN UN CENTRO COMERCIAL DE CORDOVILLA

Por delitos contra el patrimonio se produjeron seis detenciones. Tres mujeres de 52, 39 y 18 años, respectivamente, suscitaban la atención de dos policías forales fuera de servicio en un centro comercial de Cordovilla. Las mujeres, que consiguieron sacar un carro de compra del establecimiento, abandonaron un segundo carro al sospechar que eran vigiladas. Finalmente, y con el apoyo de patrullas uniformadas, fueron detenidas por dos delitos, uno de hurto y otro en grado de tentativa. El valor de los productos robados ascendía a 1.078 euros.

En Pamplona, se detuvo a un varón de 39 años por un delito de hurto de un ordenador que fue sustraído de su caja durante el reparto de mensajería. Un hombre de 29 años era detenido en Ablitas tras ser reconocido por los investigadores, gracias a las cámaras de seguridad de un establecimiento de Tudela en el que, tras romper una puerta de una patada, y según consta en la denuncia, robó 400 euros en metálico.

Por el robo de un teléfono móvil mientras su propietario lo había dejado cargando en un establecimiento de la capital navarra, era detenido un varón de 28 años por un delito de hurto.

En Corella, en una actuación iniciada por la policía local, un hombre de 39 años (con antecedentes por hechos similares) era detenido por un delito de hurto, al ser sorprendido por los agentes en plena vía pública mientras vaciaba un bolso, del que no puedo dar razón de su procedencia.

DETENIDO TRAS ACOMETER CONTRA UN POLICÍA EN LA CABALGATA DE ALSASUA

Por delitos de atentado, resitencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, se detuvieron a dos personas. Un varón de 34 años en Alsasua tras oponer resistencia, insultar y acometer contra uno de los agentes intervinientes durante su identificación tras un incidente en el transcurso de la cabalgata.

En la Comisaría Central de Pamplona se presentó de madrugada un taxista con una clienta de 34 años que se negaba a pagar el servicio. Los agentes mediaron consiguiendo que abonara la deuda. La mujer se negó en varias ocasiones a abandonar la comisaría pese a los insistentes requerimientos de los policías, llegando incluso a forcejear de forma violenta con los intervinientes, por lo que finalmente fue detenida por un delito de desobediencia y resistencia grave.

Por trafico de drogas era detenida una mujer de 50 años que levantó las sospechas de una patrulla de paisano en el barrio pamplonés de San Jorge, siendo los agentes testigos de cómo la detenida realizaba un "pase" de alguna sustancia a otras personas. Finalmente, se le intervinieron 5 gramos de speed y una "posta" de hachís.

Una segunda persona, varón de 44 años, fue sorprendida en Barañáin realizando otro "pase" de droga a los ocupantes de una furgoneta a los que les suministraba 4 gramos de cocaína, hecho por el que fue detenido.