Da positivo en drogas al ser interceptada en Zuasti conduciendo sin ITV y con material presuntamente robado

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una conductora, que ha dado positivo en drogas, ha sido interceptada en Zuasti por una patrulla de Policía Foral de Alsasua circulando sin ITV y en posesión de un spray defensivo no homologado. En el vehículo viajaban cuatro mujeres, todas ellas con antecedentes.
Según han informado desde Policía Foral en su cuenta de X, la conductora ha sido denunciada por portar el spray defensivo no homologado. También han sido intervenidos numerosos objetos y ropa que podrían ser robados, ya que se encontraban en bolsas cubiertas de aluminio.