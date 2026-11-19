Archivo - Imagen de archivo de un Pleno del Parlamento de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al obtener únicamente el respaldo de los grupos enmendantes, las tres enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PP y Vox al proyecto de Presupuestos de Navarra para 2027, fruto de un acuerdo presupuestario entre los grupos que sustentan el Ejecutivo -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y EH Bildu, y cifrado en 7.284,8 millones, un 8,1% más.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que la Comunidad foral "necesita estos presupuestos, y lo que hoy nos propone la oposición es que Navarra se quede sin ellos". "Una enmienda a totalidad significa que no les gusta absolutamente nada de lo que contienen los presupuestos. No estamos ante un debate sobre si una partida puede mejorarse, si una inversión puede adelantarse o si un programa puede tener una dotación mayor. Para eso está el debate de presupuestos, las enmiendas parciales del trabajo parlamentario, y hoy estamos ante tres enmiendas a la totalidad", ha criticado.

Arasti ha criticado que los tres grupos piden la devolución de un presupuesto "que crece, que refuerza servicios, que mantiene la inversión, y que se ha elaborado desde la responsabilidad financiera". "La oposición tiene todo el derecho a criticar al Gobierno, a discrepar de nuestras prioridades y a defender otro modelo. Pero también tiene la obligación política de explicar qué propone a cambio. Y eso es lo que no encontramos en estas enmiendas", ha indicado.

En nombre de UPN, Javier Esparza ha trasladado al Ejecutivo foral que "sus presupuestos récord sólo traen récords de esperas para acceder a servicios públicos". "Están súper orgullosos de que cada año crezca el presupuesto, que dicho de otro modo, es sentirse súper orgullosos de quitar cada año más dinero del bolsillo de los navarros", ha criticado. "No hay avances con los presupuestos que presentan, al contrario, hay retrocesos", ha incidido, tras remarcar que en estas cuentas "no han cambiado nada de lo que se tiene que cambiar".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha señalado que "UPN, PP y Vox, las trillizas pregoneras del apocalipsis, han anunciado cientos de veces que Navarra estaba a punto de despeñarse". "Pero el apocalipsis sigue sin presentarse, señor Esparza", ha señalado, tras destacar la "poca credibilidad" que "le queda después de anunciar tantas veces el fin del mundo". "¿Qué Navarra alternativa a estos presupuestos quieren construir UPN, PP y Vox?", ha planteado, tras criticar que "no han dicho ni una propuesta", más allá de "dibujar una Navarra instalada permanentemente en el desastre".

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que las tres enmiendas corresponden a "tres fuerzas políticas diferentes y un mismo proyecto", ya que "en sus enmiendas comparten las líneas principales". "Tres colores por fuera, el mismo contenido por dentro", ha señalado, tras añadir que las enmiendas "están llenas de los mantras y obsesiones de siempre". "Son como ver la reposición de una mala serie de televisión. Los mismos actores, los mismos diálogos predecibles y exactamente el mismo final que ya aburrió a todo el mundo en la primera temporada, porque su alternativa de gobierno es esa", ha criticado.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha planteado a Esparza "qué presupuestos plantea para Navarra, cómo los quiere hacer", porque desde hace "unos cuantos años, 12 concretamente, está en la fase de 'no presupuesto'". "No compartimos para nada la visión que las derechas hacen de Navarra. Su propuesta es la nada, no tener presupuestos, inestabilidad", ha indicado, tras remarcar que "hemos conseguido, durante todos estos años, ordenar unas cuentas que se quedaron en bancarrota prácticamente".

En nombre del PPN, Javier García ha afirmado que son unas cuentas únicamente "pensadas para sacar adelante esa mayoría parlamentaria". A su juicio, "un presupuesto no se mide por lo que cuesta" sino "por lo que consigue", y "gastar más no significa gestionar mejor". "Lo de gestionar no lo hacen bien, y a los hechos me remito", ha indicado, tras considerar que los navarros "no viven mejor". Además, ha criticado que no "se han sentado a hablar con nadie más allá de sus socios preferentes" y que "la normalización de la dependencia parlamentaria en EH Bildu perjudica seriamente a la Comunidad foral".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha trasladado a Esparza que "promete gastar más e ingresar menos", esa "promesa mágica en economía por la que se puede hacer que la gente contribuya menos y, sin embargo, tener más dinero". "Quienes dicen que se puede gastar más e ingresar menos, son casualmente, al igual que en Estados Unidos, que en Navarra o que en cualquier sitio, los que acaban quebrando las cuentas públicas", ha indicado. Además, ha considerado que los tres grupos enmendantes "podrían firmar una enmienda conjunta" porque, "en esencia, son lo mismo".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que este presupuesto "es una bofetada a los navarros y es la consecuencia de esa voracidad" fiscal, con "los peores resultados" en los servicios públicos. A su juicio, "refleja una orientación política y económica equivocada". "Porque se basa en un aumento injustificado del gasto público y en el crecimiento de una administración cuya utilidad nadie ha evaluado, y porque está condicionado por los acuerdos políticos que permiten al Gobierno mantener su mayoría parlamentaria", ha indicado, tras añadir que "gastar más no es gestionar mejor".