Declarado un incendio forestal en Urraúl Alto

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Gobierno de Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

Se ha activado el nivel 2 del plan INFONA ante la previsión de que el fuego pueda afectar "gravemente a bienes forestales"

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han desplegado este sábado un amplio dispositivo para tratar de extinguir un incendio en un campo cosechado sin empacar que se ha extendido a una zona forestal de pinar y chopera en Santa Fé, en el término de Urraúl Alto.

El fuego se ha iniciado a las 14.19 horas y se han movilizado los bomberos de Sangüesa, Corovilla y Navascués, dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), personal del Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

A las 15.30 horas se ha activado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA) ante la previsión de que el incendio pueda "afectar gravemente a bienes forestales".