Declarado un incendio en una zona de pajeras en Viana

PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos intervienen en estos momentos para tratar de extinguir un incendio declarado esta madrugada en una zona de pajeras en Camino de la Cañada, en Viana. El fuego se encuentra estabilizado y se trabaja para evitar la propagación a otra pajera cercana. No hay personas afectadas.

Los servicio de emergencia han recibido el aviso del fuego a las 00.13 horas de este domingo y se han movilizado los bomberos de Estella y Lodosa, así como los de Logroño, movilizados por SOS Rioja. También guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral.

Tras revelar sobre las 08.00 horas a los efectivos que han trabajado durante la noche, permanecen en el lugar efectivos del parque de Lodosa. El incendio se ha dado por estabilizado sobre las 8.30 horas y los bomberos siguen trabajando para evitar la propagación a otra pajera cercana.