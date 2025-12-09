La Delegación reconoce a 8 personas con las medallas de la Orden de Isabel la Católica y del mérito de Protección Civil

Acto de entrega de las medallas de Cruz de la Orden de Isabel la Católica y de las medallas del mérito de Protección Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La Delegación del Gobierno en Navarra ha celebrado este martes el acto de entrega de las medallas de Cruz de la Orden de Isabel la Católica y de las medallas del mérito de Protección Civil, con las que se reconoce el "compromiso" de ocho personas galardonadas.

La Cruz de la Orden de Isabel la Católica ha recaído, a título póstumo, en Valentín Velasco, secretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra desde septiembre de 2008 hasta su fallecimiento en enero de 2025, y delegado del Gobierno en funciones durante varios meses en 2023. Las medallas del mérito de Protección Civil han sido para los agentes Miriam Castaño, Misericordia Molina, Nuria Mazo, José Alberto Sánchez, Jaime Domingo Pérez, Edgar Royo y Arturo Reboleiro.

El acto ha estado presidido por la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

En su intervención, Barcones ha destacado la "solidaridad" de Navarra, "que en el último año ha demostrado, una vez más, la fortaleza de su gente y la grandeza de su sistema de emergencias" en situaciones como la Dana, el apagón o los incendios de verano. "Todas estas circunstancias evidencian la importancia de la coordinación y de la resiliencia colectiva, de la solidaridad", ha indicado.

Estas medallas, ha continuado, son un "reconocimiento al compromiso, al coraje, al altruismo de mujeres y hombres que desde sus distintas responsabilidades representan lo mejor de nuestro sistema nacional de protección civil". "Personas que arriesgan su vida por los demás, profesionales que van siempre un paso más allá de lo exigible y voluntarios cuyo espíritu solidario sostiene tantas veces la respuesta en situaciones críticas", ha subrayado.

En este sentido, ha valorado la "entrega constante" de Miriam Castaño y Misericordia Molina, guardias civiles que prestan servicio en el Equipo VioGén del cuerpo desde diciembre de 2021. "Vuestra labor diaria es ejemplo de profesionalidad, de sensibilidad y de humanidad. Una atención permanente, accesible, cercana y disponible, incluso mucho más allá de lo establecido", ha remarcado, tras añadir que "vuestro trabajo salva vidas, reconstruye esperanzas".

También ha destacado la "experiencia y compromiso" de la policía nacional Nuria Mazo, "siempre vinculada a una investigación rigurosa, a la coordinación con emergencias de la formación especializada en desapariciones y en grandes catástrofes". "Tu experiencia y compromiso han contribuido a mejorar la respuesta ante situaciones críticas, aportando conocimientos esenciales y manteniendo siempre un alto sentido del deber", ha apuntado.

Asimismo, ha mencionado la "determinación y sangre fría" de José Alberto Sánchez, guardia civil que estando fuera de servicio actuó "ante una situación en la que peligraba la vida de una persona", con una "intervención rápida, valiente y decisiva". "Gestos como estos recuerdan que el servicio público no tiene horarios", ha remarcado.

De Jaime Domingo, agente del Cuerpo Nacional de Policía, ha destacado el "coraje extraordinario" en una actuación en un incendio en una vivienda abandonada. "Con el edificio tapiado, sin posibilidad de esperar a bomberos y con las llamas avanzando, tomaste la decisión de abrir un acceso improvisado para rescatar a una persona atrapada. Tu intervención, arriesgando tu propia vida, refleja lo que significa anteponer el deber al peligro", ha subrayado.

Finalmente, ha remarcado que Edgar Royo y Arturo Reboleiro, guardias civiles del Equipo Roca de Tafalla, "acudieron al rescate de dos personas atrapadas en un vehículo en Caparroso durante las inundaciones, de noche, sin visibilidad y sin conocer la profundidad del agua". "Todas estas historias tienen un hilo en común: el valor del altruismo, la entrega al bien común, el compromiso con el otro, incluso cuando no lo conocemos", ha añadido, tras agradecer su "dedicación" y "valentía".

Según Barcones, "la sociedad se construye a base de referentes, y vosotros sois ese referente en el que queremos que se mire nuestra sociedad, que se miren las nuevas generaciones". "Referentes de solidaridad, de compromiso, de vocación, de servicio público", ha afirmado.

Por su parte, Echeverría ha subrayado que con estas medallas se reconoce a "quienes anteponéis día a día el bien común a vuestro propio bienestar personal". "Hoy ponemos en valor vuestro compromiso con aquellos valores, con aquellos principios que nos engrandecen como sociedad: la empatía, la solidaridad, la valentía en el desempeño de vuestra labor profesional o la vocación de servicio público. Sois el mejor ejemplo de lo que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha apuntado.

Estas medallas, ha continuado, son "para todos un justo reconocimiento a vuestro trabajo, y confío que además sea un incentivo para seguir trabajando en esa dirección". "Sois además también ejemplo y referente para el conjunto de la ciudadanía. Así que ojalá vuestra labor y vuestro compromiso inspiren a otras personas", ha comentado.

Según Echeverría, "en estos tiempos tan complejos, de tanta polarización, nos reconcilia con la humanidad tener ejemplos de gente buena, comprometida con lo público y con el bienestar de la ciudadanía". "Por eso, estas medallas hoy nos dan un poco de esperanza", ha manifestado.

VALENTÍN VELASCO, SERVIDOR PÚBLICO "EXCEPCIONAL"

Echeverría también ha dedicado unas palabras, visiblemente emocionada, para Valentín Velasco, "un hombre que fue todo en esta delegación del Gobierno". "Un servidor público excepcional, una persona profundamente comprometida con la Administración General del Estado, con una ética inquebrantable y una profesionalidad y una experiencia fuera de toda duda", ha indicado.

Velasco fue, además, "un hombre abierto, dialogante, supo tender puentes en las diferentes administraciones públicas de la Comunidad foral y colaborar activamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". "Y todo ello buscando siempre el bien común y el interés para la sociedad navarra. Y así lo hizo hasta el final, incluso en sus momentos más complicados", ha añadido. Además de ser "un excelente trabajador", era "una buena persona, buena gente, siempre dispuesto a hablar, siempre dispuesto a hacer pedagogía cuando discrepábamos".

En la misma línea se ha mostrado Barcones, que ha afirmado que Velasco era "un hombre bueno, a un gran servidor público y siempre esta delegación tendrá en su memoria su buen hacer, su recuerdo y, sobre todo, su ejemplo".