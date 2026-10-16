La delegada del Gobierno condena los incidentes en Pamplona y dice que "al fascismo se le combate con más democracia"

Disturbios durante protestas contra una convocatoria del activista Vito Quiles en Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha expresado este viernes su "absoluta condena" por los incidentes que se registraron el jueves en Pamplona en protestas contra una convocatoria del activista Vito Quiles y ha señalado que los responsables de estos incidentes "no son movimientos antifascistas" porque "al fascismo no se le combate ni con más violencia ni con más odio, al fascismo se le combate con más democracia".

La delegada del Gobierno en Navarra ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que lo que han generado estos incidentes es que "una concentración de centenares de personas absolutamente pacífica en contra de la visita de Vito Quiles y de todo lo que representa quede al margen y quede desvirtuada".

"Lo que representa Vito Quiles es rechazado por la mayoría de la sociedad navarra, de manera pacífica. Es una persona que viene a sembrar odio, a crispar, que vive del hostigamiento y del acoso a las personas, y la mayoría de los navarros y de las navarras defendemos nuestras posturas y nuestra ideología sin violencia y sin hostigamiento", ha señalado.

Tras ello, Echeverría ha afirmado que "ni Vito Quiles ni las personas que ayer protagonizaron estos incidentes violentos nos representan a los navarros". "Navarra y Pamplona tienen que ser y son un ejemplo de convivencia entre diferentes", ha sostenido.

La delegada ha explicado que no disponía de cifras sobre las personas que participaron en las protestas contra Vito Quiles que posteriormente derivaron en incidentes. "Vimos claramente que las personas que fueron a oír los discursos de odio que iba a transmitir Vito Quiles eran las menos y creo que eso es lo que nos tiene que importar", ha indicado.

Además, Echeverría ha afirmado que "el dispositivo policial trató en primer lugar de garantizar un derecho fundamental de reunión de todas las partes, tanto de quien estaba en la Plaza del Castillo como de quien estaba en Yamaguchi, como de quien estaba donde no tenía que estar y no había comunicado dónde iba a estar; y por otro lado, el dispositivo lo que hizo es intentar revertir esa alteración del orden público". "No nos debemos desviar de lo importante y lo importante en estos momentos es que no podemos permitir y debemos condenar tanto los actos violentos realizados ayer con la excusa de la visita de Vito Quiles como los discursos de odio, el hostigamiento y la mentira de este señor", ha afirmada.

Preguntada sobre la intervención policial durante los disturbios registrados, en los que se lanzaron piedras y botellas, se volcaron contenedores y una persona sufrió una herida en la cabeza en las cargas policiales, Echeverría ha reiterado que "el dispositivo policial tuvo dos objetivos, que fueron garantizar el derecho a reunión, que es un derecho fundamental, y revertir el orden público". "No desviemos el foco de lo importante. Lo importante es que ha habido actos violentos, muy violentos, y que este señor viene a lo que viene, que es a sembrar odio, y que tenemos que poner pie en pared a las dos actitudes. Estos no representan, ninguno, a la sociedad navarra ni mucho menos a Pamplona", ha afirmado.

Por último, preguntada sobre si defiende la actuación policial, se ha reiterado sus palabras. "Creo que no hay dudas de lo que piensa la delegación, pongamos el foco en lo importante", ha señalado.