La delegada del Gobierno dice que "se trabaja para solucionar cuanto antes" la "escasez" de examinadores de tráfico

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha manifestado que existe una "escasez" de examinadores del carné de conducir y de personal administrativo y que se está trabajando desde la Jefatura Provincial de Tráfico junto "con la DGT -Dirección General de Tráfico- para que se pueda solucionar cuanto antes". No ha querido pronunciarse sobre plazos de solución.

En declaraciones a los medios de comunicación, Echeverría ha indicado que "siempre hemos reconocido y nunca hemos negado" el problema y "tanto desde la Jefatura Provincial de Tráfico como desde la Delegación somos conscientes de que la situación en cuanto a recursos humanos de la Jefatura no pasa por su mejor momento, tenemos escasez de examinadores y de personal administrativo".

"Nunca hemos ocultado el problema y estamos trabajando desde la Jefatura con la DGT para que se pueda solucionar cuanto antes", ha incidido, para afirmar que "la comunicación con la DGT es permanente y tiene casi a diario información por parte de la Jefatura de cómo está la situación".

No obstante, la delegada ha destacado que, aún con "esa falta de recursos, tanto de examinadores como de administrativos", "estamos manteniendo el nivel de pruebas del 2024 e incluso son superiores a las de 2023". "Estamos haciendo una utilización más que eficiente de los recursos que tenemos", ha valorado, para afirmar que "nos queda seguir trabajando desde la Jefatura y desde la Delegación, tanto con las autoescuelas como con la DGT, para que los recursos lleguen y poder hacer más pruebas".

Preguntada sobre una previsión de plazos para solucionar el problema, ha señalado que "no voy a hacer, no voy a dar un dato que después no sea real". "El trabajo es constante, la información con DGT es constante y se utilizan distintas fórmulas para que la solución llegue cuanto antes", ha insistido.