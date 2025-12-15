Las demandas de divorcios y separaciones descienden un 11,8% en el tercer trimestre en Navarra

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las demandas de disolución matrimonial descendieron un 11,8% en el tercer trimestre de este año en Navarra, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial que ha hecho públicos este lunes.

El número total de procedimientos de divorcios y separaciones presentados entre julio y septiembre de este año se situó en 232, 31 menos más que en el mismo periodo de 2024, cuando se incoaron 263.

Según los datos de este año, en el tercer trimestre se registraron 4 demandas de separación contenciosas, 3 menos que en el mismo trimestre de 2024, cuando se presentaron 7, así como 14 consensuadas frente a 5 el año anterior.

Respecto a los procesos de divorcio, en el periodo analizado se instaron 163 de mutuo acuerdo -en los mismos meses del pasado año fueron 153- y 51 no consensuados frente a los 98 del tercer trimestre de 2024, esto es, un descenso del 48%.

Asimismo, entre julio y septiembre de este año no se presentó demanda alguna de nulidad matrimonial.

En este tercer trimestre se iniciaron en Navarra 30 procedimientos de modificación de medidas consensuadas (32 en el mismo periodo de 2024) y 24 contenciosas (55 un año antes).

Por último, en los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se incoaron 77 demandas de mutuo acuerdo (62 en el tercer trimestre del pasado año) y 57 no consensuadas (108 entre julio y septiembre de 2024).

NAVARRA, POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se puede observar cómo la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias y Baleares, con 41,9; la Comunidad Valenciana, con 39,5; Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2.

Por debajo de la media nacional, se situaron el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; y Cataluña y Andalucía, con 33,3.