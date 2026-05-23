Denunciado un ciclista en el Cruce de los Abetos por dar positivo en alcohol y cannabis

PAMPLONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha denunciado e inmovilizado este sábado a un ciclista que ha dado posisitivo en en alcohol y cannabis al ser sometido a un control en el Cruce de los Abetos, en el término municipal de Valtierra.

La actuación se ha originado después que el ciclista no respetase la señal de Stop en este cruzo, lo que ha obligado a un turismo a frenar bruscamente para evitar la colisión, explican desde la Policía Foral.

El conductor del turismo ha dado negativo en las correspondientes pruebas de alcohol y drogas. No obstante, el ciclista ha arrojado un positivo en el test de drogas (cannabis) además, de una tasa positiva (administrativa) en la etilometría (0,46 Mg/L).

Por este motivo, ha sido inmovilizada su bicicleta y ha sido denunciado por estas dos infracciones, así como por incumplir con una señal de obligado cumplimiento.