Denunciado en Valtierra un conductor tras dar positivo en alcohol, drogas y conducción negligente

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha denunciado a un conductor por acumulación de infracciones tras quedarse sin gasolina cuando circulaba en la zona de Valtierra. Dio positivo en alcohol, drogas y fue sancionado además por conducción negligente.

Los hechos tuvieron lugar este domingo en la carretera NA-134, en el kilómetro 22,2, a su paso por Valtierra. Los agentes localizaron un vehículo que se había quedado parado en la calzada, en una zona de curva, debido a un motivo evitable como quedarse sin combustible. Además, el conductor no había señalizado la presencia del coche averiado ni llevaba a bordo la señal luminosa V16.

Al realizar las pruebas de control al conductor, arrojó una tasa de alcoholemia de 0,97 mg/l, por lo que es investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. Además, ofreció un resultado positivo en cocaína, lo que conlleva la pérdida de 6 puntos del carné.

Asimismo, fue sancionado por conducción negligente al dejar el coche varado por falta de gasolina en una zona peligrosa, por no señalizar la avería y por no tener notificado su cambio de domicilio a Tráfico.

Desde la Policía Foral se recuerda la importancia de la prevención en los trayectos de vuelta del puente y se recomiendan cinco pautas básicas: comprobar el nivel de combustible y el estado del coche antes de salir; no consumir alcohol ni drogas al volante; mantener la distancia de seguridad ante las retenciones previstas en los accesos principales; en caso de avería, utilizar inmediatamente los triángulos o la señal V16 para ser vistos a tiempo; no manipular los dispositivos durante la conducción, ni siquiera el navegador.