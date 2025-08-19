Se derrumba una parte de la pared perimetral del campo de fútbol de Fitero a causa del viento, sin heridos

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pasado domingo 17 de agosto a la tarde, a consecuencia de un fuerte vendaval, se produjo el derrumbe de una parte importante de la pared perimetral del campo de fútbol municipal El Olmillo de Fitero.

El Ayuntamiento ha informado de que "este hecho se produjo con las instalaciones vacías, por lo que no hubo que lamentar daños personales, aunque los daños materiales han sido de consideración".

Tras conocerse el suceso, se trasladaron a la zona Miguel Aguirre, alcalde de Fitero; Iván Serra, concejal de Deportes; y varios miembros de la directiva del Club Deportivo Calatrava, para evaluar de primera mano la situación.

El lunes, el Ayuntamiento comenzó los trabajos previos de valoración de los daños, paso necesario para la redacción del correspondiente proyecto de reparación y restitución de la infraestructura afectada. En total se calcula que la reparación del muro supondrá un coste de alrededor de 35.000 euros para el Consistorio.