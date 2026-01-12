Desalojado el centro María Ana Sanz tras un incendio en el cuadro eléctrico, sin heridos

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro integrado María Ana Sanz, en Pamplona, ha sido desalojado este lunes al detectarse un incendio en el cuadro eléctrico, según han informado desde Emergencias. No hay personas afectadas.

El aviso del incendio ha tenido lugar a las 9.27 horas y ha sido extinguido a las 9.53. El fuego en el cuadro eléctrico ha hecho saltar la alarma de incendio y el centro ha sido desalojado.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Trinitarios así como agentes de la Policía Foral.