Desalojado el edificio de la antigua ikastola Jaso por un incendio

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha obligado a desalojar este miércoles el edificio de la antigua ikastola Jaso en Pamplona, sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El fuego se ha originado sobre las 17.03 horas en el inmueble de la avenida de Aróstegui. Al lugar han acudido Bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital básico en prevención, Policía Municipal y Policía Foral.

Los Bomberos se encuentran en el lugar trabajando en la extinción del incendio.

Cabe recordar que este edificio, pendiente de derribo, lleva tiempo ocupado por un grupo de personas y se suelen registrar distintos conflictos, ante los que habitualmente interviene la policía.