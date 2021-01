Desarrollo Rural convoca ayudas por 1,7 millones para actividades no agrarias en zonas rurales

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, ha aprobado dos convocatorias de ayudas por un importe total de 1,7 millones de euros para actividades no agrarias en zonas rurales, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Navarra (PDR) 2014-2020.

Su finalidad es "diversificar la actividad de las explotaciones agrarias familiares con el fin de facilitar nuevas oportunidades laborales para completar las rentas agrarias de las explotaciones familiares y evitar la despoblación de las zonas rurales".

Ambas convocatorias están vinculados a titulares de explotación agraria y/o a sus familiares en primer grado. La línea de '06.02 Creación de empresas no agrarias en zonas rurales', con dotación de 745.000 euros, pretende fomentar la creación de nuevas actividades no agrarias. La línea de '06.04 Inversiones en empresas no agrarias en zonas rurales', dotada con 1 millón de euros, pretende fomentar la inversión y el desarrollo de las mismas. Ambas se publican en el Boletín Oficial de Navarra (BON) de este jueves, 14 de enero. Y los plazos de solicitud de ayuda son de uno y dos meses, respectivamente.

Así, se subvencionarán proyectos que tengan como fin crear y desarrollar actividades no agrarias productivas vinculadas a las explotaciones agrarias o ganaderas, es decir, aquellas actividades consideradas no agrarias cuyo objetivo sea la producción de bienes y/o servicios privados destinados a la venta o que puedan ser comercializados, o aumenten el valor de las propiedades de titularidad privada, ha explicado el Gobierno de Navarra.

Entre otras, algunas actividades no agrarias pueden ser: servicios profesionales de ingeniería, arquitectura, asesoría, veterinaria, etc; actividades relacionadas con las tecnologías de la información o informática; actividades artísticas y/o artesanales; provisión de servicios sociales y de cuidados de personas; talleres, industrias, locales o instalaciones para actividades no agrícolas; o actividades de agroturismo, turismo rural, ocio, recreativas o deportivas.

Los gastos subvencionables pueden llegar hasta el 40% en los apartados de adquisición de bienes inmuebles; construcción o mejora de bienes inmuebles; costes generales; inversiones intangibles y promoción y difusión y el tope de cuantía es de hasta de 200.000 euros.